Пределы обогащения в КМУ: велено – прописать, хотя обходы «слугами» – реальны

После новогодних и рождественских застолий (у кого на то хватило средств) жителям Украины предложено новое (не съедобное, но бесплатное) развлечение: судить-рядить о чрезмерности «премий» главам ряда крупных госпредприятий и ведомств. Ибо многие из них дерзнули одарить себя в конце 2019 года крупными суммами, не думая (у кого на то «хватало ума») о последствиях. Огласки тех данных вызвали скандал, усугубленный публикацией звукозаписи с совещания премьера А. Гончарука и министров о том, как им лучше… обмануть президента В. Зеленского, «приукрасив» отчеты о бедственном состоянии экономики Украине. В итоге главе КМУ дан (вместо пинка) пока шанс искупить вину – умом, предъявив до 4 февраля хитро-мудрый документ:

«новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране».

Озадаченный решил искать шпаргалку и/или заступников в швейцарском Давосе, хотя не менее ушлые стратеги обитают и в Киеве: например, в украинском МОЗе…

Рассекречены номинальные доходы членов КМУ

В Верховной Раде (как подобии «наблюдательного совета» за деяниями правительства) намеревались 17 января на утреннем заседании в ходе планового «часа вопросов к правительству» по требованию депутата Ирины Верещук (от партии «Слуга народу») допросить получить пояснения от главы КМУ А. Гончарука о причинах нескромности премирования себя рядом VIP-чиновников. Но премьер сделал «финт ушами»: явился в сессионный зал Рады под конец отведенной «години запитань» и, выказав извинение за опоздание, «пояснил» это выполнением архи-важного дела: мол, подавал В. Зеленскому (как лидеру доверия занявших должности под знаком «Слуг народа») свое заявление об отставке. Заверив, что все из КМУ уважают нынешнего главу державы и продолжат «працювати в штатному режимі до того моменту, поки Президент не прийме рішення», упреждая вопросы депутатов, «ответчик», с ходу похвалил и их:

«Шановні друзі, дорога фракція, я дуже вдячний вам за ту роботу, яка вже зроблена. Ми дуже багато з вами зробили, щоб в цьому році українці жили краще. Ми готові зробити значно більше разом з вами. Але для цього нам потрібно бути єдиними. Я вам дуже дякую за ту підтримку, яку я вже сьогодні отримав, і пропоную вам продовжувати в тому ж дусі. Ви круті, ви – майбутнє цієї країни. Разом ми зробимо більше».

Вызвав овации части похваленных, А. Гончарук с радостным видом спешно убыл, уклоняясь от дебатов по возникшему деликатному вопросу: не переплачивают ли себе «министры» (что изначально означало: «слуги» – от лат. minister). Но далеко улизнуть премьер не успел и был вечером того же дня нешуточно озадачен президентом подготовить концепцию «нормальной заработной платы» руководителей и их заместителей всех отечественных министерств, ведомств, государственных компаний. Излагая то поручение при съемке на телекамеру (видеозапись опубликовали очень быстро), лидер «Слуги народа» опечалил премьера условиями:

«…такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику – можно будет повышать эти заработные платы».

Однако «поднять экономику» нынешним составом КМУ – фантастичней, чем выиграть в казино джек-пот. Это даже профану ясно. Значит не смогут они уменьшать отставания от уровня доходов «коллег» в ЕС – законным «примитивным» способом официальных выплат. Премьер был не в восторге. А на следующий день напряглись и остальные члены КМУ: на его официальном сайте без пояснений указали сколько получал из казны каждый из этой «команды». Это добавило желающих критиковать «перебор» в обнародованных шестизначных цифрах.

Мнения о норме платы для «слуг» разнятся

Даже не будучи спецом в вопросах нормирования оплаты услуг и работ персонала, трудно не заметить нелепости в нынешней пропорции (официальных) доходов членов правительства А. Гончарука. Не очевиден принцип установления различий в суммах выплат разным министрам: за важность ведомства, за стаж работ, особые заслуги, по степеням нескромности чиновников или как-то иначе? Закрадываются крамольные мнения, что назначали эти суммы – кому как заблагорассудится или кому сколько удавалось урвать, или с учетом степени покрытия потребностей иными путями…

Например, по величине выплат из казны на втором месте оказалась среднемесячная зарплата (84 318 грн.) главы министерства развития общин и территорий А. Бабак, хотя и ведомства то не самое значимое, и достижений ярких за этой министриней не видно. А самый отсталый в таком показателе – министр Д. Дубилет (ответственный за компьютеризацию госуправления, что актуально): его зарплата в 32 386 грн. кажется «мелюзгой» против 75 734 грн., полученных министром юстиции Д. Малюськой или 83 947 министра экономики Т. Милованова (ославившегося «шуткой» признания, будто он – «дебил»).

Так может там доплачивают за умственные расстройства (как вид «производственного травматизма)? Но и эту версию разрушают солидные выплаты весьма умному главе МИДа В. Пристайко: при среднемесячных 62 069 грн. получил 111 848 грн. «матпомощи» и 73 766 грн. премии.

Последний заслуживает и доплаты в январе – за «вредность», т. к. в назначенную в Раде «годину запитань уряду» вовремя явился в зал на встречу с депутатами и терпеливо отвечал на зачастую неудобные «питання». При том, что рассерженные вопрошатели не раз поминали там тему высоких зарплат членов КМУ. На что В. Пристайко высказал не то, чего от него ожидал выпытывавший нардеп И. Крулько. МИДовец посетовал на «недостаточность» размеров нынешней оплаты министерских услуг, отметив:

«…вважаю, що це тема, незважаючи на болючість, і те, що вона зараз є в засобах масової інформації, це, напевно, той шлях, який ми маємо пройти для того, щоб оцінити всередині себе, яким чином ми з вами як держава готові оплачувати послуги, включаючи урядовців і всього іншого. Той дисбаланс, який існує зараз, його все рівно рано чи пізно прийдеться вирішувати. А оклади міністрів в 16 тисяч гривень це є неповагою до нашої держави, і це є шлях для того, щоб ці шалені відсотки премій і ще щось виписувались. Я думаю, що чесно треба подивитись, скільки коштує оплата праці кожного з нас. Коли ми говоримо, що деякі судді або дехто ще отримує в сотнях тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тисяч гривень, це означає, що ми самі себе дуримо і це питання треба вирішити як можна швидше. Ця дискусія необхідна.»

Продолжив заочно ту «дискуссии» после завершения «часа запитань», один из бывалых нардепов Рады С. Власенко, возмущаясь переплатами украинским «VIP-начальникам» сослался на опыт ЕС:

«При зарплаті 3, 4, 5 тисяч гривень... у вчителя, мати зарплату у міністра в 500 тисяч гривень – це неприпустимо, це ненормально. Золотий стандарт Європейського Союзу – різниця між найменшою зарплатою того, хто працює, складає від 10 до 12 разів, але не в тисячі разів. Коли керівники наші отримують мільйони гривень, керівники державних підприємств отримують мільйони гривень, вони що, створили цей бізнес? Вони що, створили те, чим вони зараз користуються?…».

Следуя этому мнению, придется признать, что оклады членов КМУ сейчас даже занижены (побуждая исхитряться), а слухи о их роли в дерибане – преувеличены: никто из этих министров не получал даже четверти из пугающих «500 тисяч гривень». Зато смененные ими из «команды Гройсмана» действительно получили огромные суммы «выходных пособий».

Но главные «потрошители» казенного ФОТ – главари компаний-монополий «Нафтогаз», «Укрпочта» и др., где самопремируемые, действительно, не чтут «разумных пределов» доходов в украинских реалиях. При том, что некоторые их делишки вопиют о внимании НАБУ. Например, С. Власенко огласил (не подав соответствующий депутатский запрос) подозрение, что управляющие (тихо приватизированной при В. Гройсмане) НАК «Нафтогаз» не возвратят государственному «Ощадбанку» 2 миллиарда занятых средств («лонгируя» тот займ), а раздеребанят их направив «на так звану премію керівництва «Нафтогазу». Вот где миллионы исчезают, хотя, как голосил в Раде юрист С. Власенко:

«…вони отримали від держави те, що створено поколіннями українців, позбільшували тарифи і виплатили ці тарифи собі на заробітні плати».

Тупость это или вредительство – рано утверждать, но давно пора эти нелепости устранить. Увы, такие правки откладывают по причине… противоречия их продолжаемому курсу реформ…

За что им платить: разумный метод не угоден куратору

Будь А. Гончарук не ставленником внешних сил, маскирующим это исполнением роли «профана в экономике» (как сам он объявил подчиненным на ставшем знаменитым келейном совещании 16 декабря), то мог бы затребованную концепцию раздобыть – быстро и легко «примитивным», но верным путем. Ему достаточно воскресить методики плеяды предшественников, обратившись к отечественному опыту до реформ 2005 года (когда порядок, пропорции, принципы государственного управления Украины стали безответственно рушить приведенные во власть путем «майдана»-2004 года).

Еще в 1993 году (с учетом успешного опыта ряда иностранных государств и реалий Украины) был отдельным законом юридически урегулирован комплекс вопросов организации выполнения и оплаты работ специфического класса деятелей – «государственных служащих». Тогда учли (не бряцая спорным иноязычным термином «коррупция») и меры против возникающих в этой сфере злоупотреблений должностными полномочиями, и ряд ограничений в правах, и набор разнообразных поощрений (за «выслугу» и отдельные достижения), включая бонусы в пенсионном обеспечении. Законодатели тогда позаботились, чтобы на должности не назначали не имеющих необходимых знаний, умений и стажа, а пришедшие служить – не бегали с госучреждений в бизнес и обратно, ориентируясь лишь на конъюнктуру денежной «оплаты труда» (размеры которой могут сильно уступать доходам удачливых в коммерции). Не «зарплатой» единой привлекали и поощряли тогда госслужащих, развив систему «социальных гарантий» (тем, кого не уволят за неприемлемые деяния, включая – своекорыстные).

Но в несколько этапов (начиная с президентства В. Ющенко) ту систему взаимоотношений подвергли крупным переделкам: штаты госслужащих – разгоняли и тасовали, и даже сам исходный закон отменили, сочинив новодел. Неафишируемой целью пертурбаций было переподчинение разных ведомств и служб интересам крупнейших бизнес-групп (развившихся местных и заявившихся иностранных). Последние особо бесцеремонно взялись править бал после «майдана»-2014 и, среди прочего, ввели практику назначать в руководстве госструктур – не кадровых «чиновников», а послушных (как «собственные агенты») дилетантов, каким был, например, десантированный из корпорации «Рошен» на чин главы НКРЕКП 24-летний ассистент в сфере финансов Дмитрий Вовк. Служа не государству и в ущерб народу Украины он вызвал к себе огромную неприязнь и не зря потом эмигрировал.

Увы, подобные эксперименты продолжены и при формировании нынешнего КМУ. А приходящие на госдолжности из «бизнеса» привносят специфические видение своих задач, прав и… порядка платы себе и приближенным. Это порождает конфликты интересов, мировоззрений, которые не могли обойти житейскую проблему: как и за что вознаграждать подобных пришельцев в госаппарат.

Вместо «коррупции» – оккупация: симптом на примере МОЗ

Практика массового заполонения важных государственных постов представителями разных групп «бизнес-сообщества» легко отслеживается сейчас на примере МОЗ – министерства с анахроничным («совковым») названием «… Охраны Здоровья». Увы, там уже давно перенацелили усилия на охрану не «здоровья нации», а стабильного сбыта медпрепаратов тех или иных поставщиков, чьим представителям удастся занять ключевые посты. Результат этого – многократный рост извлечения финсредств из семейных бюджетов большинства обитателей Украины, чьи жалобы уже «приелись» и новому главе КМУ: иначе бы тот давно урезонил обновленную «команду МОЗ».

Последние ведут себя, как «отдельная зона» Украины, где можно злостно пренебрегать конституционными правами вверенных сограждан, планируя новые «стратегии» набегов на бюджеты Украины и домохозяйств украинских граждан. «Выбивание денег» под разными предлогами там уже не маскируют, а прописали себе в «обязанность». Это без обиняков прописано и в презентации «Що було, є і буде», где пояснена ныне исполняемая стратегия переделки этого ведомства в «директорат» (такая структура приятней опекаемым бизнесменам из фармацевтических и медицинских фирм). А условиями такого «реформирования» задумано отнюдь не сокращение численности персонала МОЗ и трат на его содержание, как верили оптимисты. В плане задач на 100 дней после назначения главой ведомства З. Скалецкой (с официальной средней зарплатой – лишь 41 940 грн.) написали конкретно:

Зато не требуют спонсирования из внебюджетных фондов (частных «дарителей») туры по Украине и этим сейчас охотно пользуется любящая самопрезентации нынешняя министриня-красавица. В графике ее работ нашлось место и вертепу.

Зато эта пани «охранница здоровья» сограждан упорно игнорирует жалобы на... «коррупцию» в возглавляемом (прикрываемом?) ею директорате, имеющем для проформы штат «антикоррупционеров». Обходит вниманием таких просителей – и на входе в здание МОЗ, и даже на своем аккаунте в Фэйсбуке. Даже, когда от неё ждут не матпомощи, а выполнения прямых должностных обязанностей по исправлению работ подчиненных.

Поэтому «скромность» З. Скалецкой в начислении себе премий может иметь нелицеприятные причины, начиная с той, что премии в МОЗ делит не она, а какой-нибудь ее заместитель или менее заметный чиновник-старожил. Есть много признаков, что «рулит» там не эта выпускница Киево-Могилянской академии.

Помимо рекламы на сайте МОЗ спорных потуг предшественников симптоматичен юридический факт: первым приказом (из всего лишь четырех изданных за 100 дней) этой главы ведомства стало одобрение инициативы «директората общественного здоровья» снять ограничения на проведение прививок людям с медицинскими противопоказаниями. Продавцы этой услуги хотят расширить себе «внутренний рынок» (сокращающийся из-за убыли населения) и З. Скалецкая не стала в том отказывать, несмотря на риски для пациентов. Ибо не они – главная цель анонсируемых ею реформ (обещаны — с 1 апреля), а «фармацевтическая политика», помогающая содержать выдающихся персон независимо от щедрости казны и суровых фраз премьер-министра.

Поэтому проблема «оплаты работ» членов КМУ имеет «подводные камни», что требует не «примитивных» акций, а комплексного осмысления и решения.