The show must go on! Вслед за коронавирусом в Китае сообщили о вспышке смертельного птичьего гриппа

Китай сообщил о вспышке смертельного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань, которая находится на южной границе провинции Хубэй, эпицентре коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства Китая.
Вспышка произошла на ферме в районе Шуанцин города Шаоян.
"Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки", — говорится в заявлении.
В сообщении отмечается, что случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зафиксировано.
Как ранее сообщалось, в Винницкой области на одном из агропредприятий зафиксирован птичий грипп.