The show must go on! Вслед за коронавирусом в Китае сообщили о вспышке смертельного птичьего гриппа

Китай сообщил о вспышке смертельного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань, которая находится на южной границе провинции Хубэй, эпицентре коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства Китая.

Вспышка произошла на ферме в районе Шуанцин города Шаоян.

"Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки", — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зафиксировано.

Как ранее сообщалось, в Винницкой области на одном из агропредприятий зафиксирован птичий грипп.

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