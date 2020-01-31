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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

The show must go on! Вслед за коронавирусом в Китае сообщили о вспышке смертельного птичьего гриппа

Категория: Новости

The show must go on! Вслед за коронавирусом в Китае сообщили о вспышке смертельного птичьего гриппа

Китай сообщил о вспышке смертельного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань, которая находится на южной границе провинции Хубэй, эпицентре коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства Китая.

Вспышка произошла на ферме в районе Шуанцин города Шаоян.

"Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки", — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зафиксировано.

Как ранее сообщалось, в Винницкой области на одном из агропредприятий зафиксирован птичий грипп.

Вскоре мы увидим истинные цели запущенных PR кампаний с диковенными вирусами.

 

Источник: 112.ua


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