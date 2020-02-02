Создан ручной принтер для печати кожи при тяжелых ожогах

Ученые создали ручной принтер для печати кожи, который поможет пациентам с тяжелыми ожогами получить быстрое и эффективное лечение.
Разработка ученых из Университета Торонто описана в журнале Biofabrication, передает Хайтек.
Исследователи в течение десяти лет вели разработку портативного устройства, способного печатать большие листы искусственной кожи из биочернил.
Принтер создает листы биоматериала, которые содержат клетки мезенхимальной стромы, стволовые клетки, которые могут дифференцироваться в особые типы клеток. Они способствуют регенерации кожи и препятствуют образованию рубцов.
Эксперименты на коже свиньи с ожогами как внешних, так и внутренних слоев показали, что новые биочернила не только помогают заживить ожоги, но и способствуют репопуляции дермальных клеток и образованию новых кровеносных сосудов.