В одесских школах продлили карантин

Для одесских школьников решили продлить карантин на неделю - до 15 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр Павел Вугельман, передает "Репортер".

По его словам, такое решение приняли на очередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности. В детских садах закрывают отдельные группы, где количество заболевших превысило 20%. Так, в Киевском районе закрыли 18 групп, в Суворовском - 6, и по 5 групп в Малиновском и Приморском районах. Также полностью закрыт детский сад №106.

Для нас главный приоритет - безопасность детей и мы будем делать все для ее обеспечения,

- подчеркнул чиновник.Об окончании карантина будет сообщено дополнительно.



Как уточнили в пресс-службе Одесской ОГА, в Одессе на данный момент не работают 124 школы, в которых учатся 103 793 человека. Всего по Одесской области не работают 505 школ - 208 744 учеников. Кроме этого, в регионе закрыты 227 детских садов, в которых обучаются 9 890 детей.

В Подольске, Великомихайловском, Кодымском, Любашевском районах, а также в Яськивской и частично Балтской ОТГ учебные заведения работают в штатном режиме.

Напомним, в Одессе зафиксирована «вспышка» свиного гриппа. Из-за этого с 28 января все школы города закрыли на двухнедельный карантин. В детских садах закрывают отдельные группы, если количество заболевших в них превышает 20%.

3 февраля первый заместитель директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко сообщила, что за выходные дни эпидситуация в Одессе улучшилась. Врачи видят тенденцию к снижению заболеваемости, но пока в инфекционной больнице еще находится 91 ребенок.