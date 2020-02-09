Портовики Рени приостановили забастовку: решение – за Максимом Куцым

В конце декабря докеры Ренийского морского торгового порта публично заявили о намерении начать забастовку. Причиной стала невыплата зарплаты за 8 месяцев. Это было каплей, переполнившей чашу терпения портовиков, переживающих уничтожение крупнейшего транспортного узла Украины. Эта драма, длящаяся уже более четверти века, показатель того, как предательство и коррупция разрушают украинское государство.

Потери Украины в Придунавье

С начала 1990-х происходит развал морехозяйственной отрасли Украины на Дунае. Более всего это видно на примере Ренийского морского торгового порта.

Справка. Морской торговый порт Рени расположен на Дунае, на стыке границ Украины, Румынии и Молдовы. Здесь пересекаются четыре международных транспортных коридора: Критские №7 и №9, Евроазиатский и Черноморский.

До 1991 года Ренийский порт занимал лидирующие позиции среди всех портов придунайских государств, перерабатывал до 12,5 миллионов тонн грузов ежегодно, занимал 6-е место по объему грузооборота в Советском Союзе.

Количество грузовых причалов — 33, длина грузового причального фронта — 3,957 километра, глубины у стенки причалов — до 7,5 м.

Здесь могут обрабатывать суда, осадка которых позволяет пройти Сулинский канал и Главный судоходный ход «Дунай — Черное море» через устье Быстрое, соединяющие Дунай с Черным морем. Причалы предназначены для переработки генеральных, наливных, лесных, тяжеловесных, контейнерных, пакетированных грузов, грузов навалом, для работы колёсной техники и пассажирских судов.

Сейчас вся эта ценная инфраструктура почти не используется из-за потери грузопотоков. Этот процесс шел постепенно, но есть немало признаков того, что все происходило при четком согласовании с конкурентами, а ряд украинских чиновников, участвовавших в этом предательстве государственных интересов, получили немалую мзду.

Происходившие неблагоприятные события (распад единой системы железных дорог бывшего СССР, экономический кризис в Румынии, боевые действия в Югославии) были использованы теми, кто находился у власти, не для поиска путей вывода порта из кризиса, а для прикрытия разного рода «схем». Помните: кто хочет сделать – ищет способы, кто не хочет – причины. А если на этих «причинах» можно еще и заработать? Похоже, украинской «элите» устоять от соблазна было невозможно.

Точка невозврата

1. Итак, в 1996-м году – правительство Пустовойтенко передало Молдове 480 м украинского берега Дуная в двух километрах выше Ренийского порта. Молдоване немедленно начали строить собственный порт в Джурджулештах

с нефтеналивным терминалом. В 2007 году приступили к строительству грузового и пассажирского порта, в 2011 запустили регулярное морское грузовое сообщение со Стамбулом. И, соответственно, шаг за шагом, прекратили перевалку своих и транзитных грузов через Рени.

В 1997-м году Управлением Одесской железной дороги был разобран участок пути между станциями Березино и Бессарабская. Это лишило порт Рени кратчайшего пути к сети внутренних железных дорог Украины. В то же время демонтаж путей осуществили и на железнодорожной станции Рени, чтобы не осталось даже мысли о восстановлении могучего транспортного узла. Единственной оставшейся возможностью доставить груз по железной дороге стали пути через Молдавию и Приднестровье, что привело к удорожанию из-за «ломаных тарифов».

Ренийские транспортники многократно обращались к нескольким министрам транспорта с просьбой о строительстве железной дороги между Рени и Измаилом, участок которой составил бы не более восьмидесяти километров. После долгих отказов и согласований, решение о таком строительстве было принято министром транспорта и связи Георгием Кирпой. Но из-за смены власти в Украине в 2004-м году проект снова был отклонен. Более того, в 2006 году Кабинет министров Украины официально отклонил вновь выдвинутую городскими властями Рени инициативу, мотивируя это «экономической нецелесообразностью проекта».

А в это же время Румыния начала строить обходной канал мимо устья Дуная от румынского порта Констанца к Дунаю. Это привело к сокращению судоходства в украинской части Дуная. В конце 2005-го года правительство Тимошенко упразднило спецрежим для «свободных экономических зон», включая СЭЗ «Рени». Зато в 2006 году румынские соседи в Галаце открыли собственную СЭЗ, позволяющую беспошлинно переваливать грузы. Совпадение?..

Кстати, старожилы Ренийского порта утверждают, что после «демократического» изгнания начальника порта Виктора Шелеста чиновники в руководстве порта в 90-х сознательно завышали стоимость обработки грузов в Рени, «отрабатывая» взятки румынских конкурентов. Одним из главных выгодополучателей стал порт Галац, начавший еще в конце 90-х отбирать транспортные потоки у порта Рени, в 2006-м перехватил пальму первенства. Получая грузы по железнодорожной сети, обеспечивающей транзит в страны Евросоюза и СНГ, а также по построенному судоходному каналу от Констанцы до Дуная (минус 400 км пути мимо устья Дуная), этот румынский дунайский порт нарастил перевалку грузов до 20 миллионов тонн в год!

Набат «четвертой власти» игнорируют…

Отметим, что ряд журналистов – Андрей Потылико, Антонина Бондарева, Лана Самохвалова, Александр Вельможко и другие – неоднократно в течение всех этих лет поднимали в СМИ вопросы уничтожения порта Рени. На эту тему – много публикаций, телесюжетов, специальных репортажей… Но СМИ, хоть и называют их четвертой властью, не смогли пробить стену равнодушия/безответственности/предательства (?).

Смущает реакция политиков, занимавших ключевые государственные посты во время разгрома Ренийского порта. Так, в 2000-м году при встрече с тогдашним премьером Валерием Пустовойтенко журналистам удалось описать угрозу для Ренийского порта в связи со строительством конкурирующего порта Джурджулешты (на территории, подаренной с его участием). В ответ Валерий Павлович пространно заговорил о пользе участка автодороги возле Паланки, умалчивая о Джурджулештской проблеме, и заверил: «Пусть ренийцы не переживают. Разберемся. Обязательно разберемся…». Видимо, разбирается до сих пор.

В 2007-м году после почти десятилетия призывов о помощи ренийских журналистов, удалось обратить внимание на ситуацию и задать вопрос о судьбе Ренийского порта лично Арсению Яценюку, тогда – Министру иностранных дел Украины. Ослепительно улыбаясь, Арсений Петрович заверил, что «слышал об этой проблеме» (тогда он еще говорил по-русски и не примеривал образ «боєздатного») и пообещал: «Мы сделаем все, чтобы…». Видимо, делает до сих пор.

В 2008-м прямой вопрос «почему Украина уничтожает свои порты на Дунае и сдает Придунавье» был задан Борису Тарасюку, возглавлявшему МИД именно в период передачи участка берега Дуная и сдачи части Черноморского шельфа Румынии. Борис Иванович почему-то жутко покраснел (он шел в «теплую ванну» для агитации за свою политическую силу), взгляд его стал сверлящим, но будучи профессиональным дипломатом увел вопрос в сторону: стал убеждать, что важно строить хорошие отношения с соседями-членами ЕС и НАТО. Вот только на вопрос: «А может попробовать строить «хорошие отношения» не в ущерб Украине?» - политик так и не ответил. Видимо, раздумывает до сих пор.

Кстати, такие активные «борці за национальні інтереси», как, например, партия «Свобода», «Наша Украина», «Народный фронт», Блок Петра Порошенко – похоже, посчитали Ренийский порт «тяжелым советским наследием», поскольку за всю историю его разорения не выступали в его защиту. Ни против передачи участка дунайского берега соседнему государству, ни против незаконных действий Румынии по изменению силы течения Дуная с помощью искусственных дамб, ни против коррупционных схем продажи демонтированных железнодорожных путей на участке «Березино-Бессарабяска», ни за строительство полноценного украинского канала «Дунай-Черное море» (вместо бесконечного «отмывания» там денег на работах по дноуглублению).

Предательство высшими чиновниками национальных интересов Украины, замаскированное под «стремление к евроинтеграции», привело к тому, что соседние державы получили огромную выгоду. Порт Констанца в соседней Румынии перебрал на себя весь транзит, перерабатывавшийся ранее в Рени, и ныне достиг грузооборота большего, чем все морские порты Украины вместе взятые. А молдавский порт Джурджулешты, построенный на подаренных Украиной 480-ти метрах берега Дуная, даровал Молдове выход к морю. А Украине достались в качестве «призов» - потеря роли ведущей транзитной державы Черноморья, разорение мощных портов, безработица, массовый выезд коренного населения на работу за границу.

Маємо те, що маємо...

В конце января 2020 года заместитель директора ГП «Ренийский морской торговый порт» Виктор Меркулов с горечью констатировал: весь транзит ушел на Констанцу.

Справка. По данным PortSEurope, на порт Констанца, который является крупнейшим из семи морских портов Румынии, приходится 80,5% совокупного оборота портов Румынии. В 2018 году совокупный импортный грузооборот вырос на 13,2%, экспортный - на 0,4%. Основными номенклатурами, которые обеспечили рост, были сельскохозяйственная продукция (61,4% экспорта) и уголь, нефть, нефтепродукты (39,3% импорта). Ведущими торговыми партнерами Румынии были Россия (21%), Турция (14,1%), Египет (6,2%), Испания (5,5%) и Греция (4,5%).

Поясняя причины провалов Ренийского МТП, Виктор Меркулов напомнил:

«…порт Рени остался без железной дороги – в мире такого нет, чтобы порт был без железной дороги. Сейчас наши соседи реконструируют порт Джурджулешты, ведут дноуглубительные работы – в перспективе мы потеряем и молдавские грузы. Рени — это уже не тот порт, где работали порядка 4,5 тысяч человек. Сегодня в коллективе осталось 250 человек. И перегружаем 200 – 300 тысяч тонн в год. И мы должны прямо сказать: грузов не будет!»

В поисках выхода ренийские портовики и депутаты районного совета предлагают властям оптимальный путь для возобновления железнодорожного сообщения с портом. Как сказал В. Меркулов, нужно пересмотреть (недовыполненное молдовской стороной) межгосударственное соглашение с правительством Молдовы об обмене территориями, когда Украина отдала часть побережья Дуная в обмен на участок автодороги возле Паланки:

— Украина свою часть договора выполнила – молдаване построили порт. А где наша дорога? Земля под ней молдавской так и осталась. Необходимо поставить вопрос: коль землю не дали – давайте возьмем в совместное пользование железную дорогу, и будем пропускать грузы на порт Рени транзитом. Я считаю, что это все решается доброй волей государственных мужей и росчерком пера.

Кишинев – не против, дело за Киевом

Действительно, вопрос возобновления железнодорожного сообщения возможно решить, поскольку Молдова заинтересована в восстановлении 19 км ветки Березино-Бессарабяска и предлагает это с 2006 года! Восстановив это сообщение, Молдова получает второй железнодорожный путь в Украину в обход Приднестровья. Этот путь к портам Рени, Измаила, Белгорода-Днестровского и даже Черноморска, Одессы и Южного – короче, а значит – выгодней.

В августе 2016 года рабочая группа, в которую входили представители Одесской и Молдавской железных дорог, местных властей и экспертов, рассматривала этот вопрос и оценила стоимость проекта в 300 миллионов гривень, а срок проведения работ – около трех месяцев. Отмечалось, что сохранение насыпей, мостов, выемок значительно облегчает восстановление участка Березино – Бессарабяска. А после его ввода в эксплуатацию появится возможность движения 12-ти поездов в сутки, включая пассажирские. Депутаты Ренийского районного совета направили соответствующие предложения Премьер-министру В. Гройсману. Но ответа ренийцы не дождались…

Решено – уничтожить?

В мае 2018 года к вопросу Ренийского порта вернулись. Очередной глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов создавал видимость попыток реанимации Ренийского порта, презентуя на Ukrainian Ports Forum-2018 («Форум портов Украины») проект… «создания (?) СЭЗ «Рени», видимо не подозревая, что таковая существует. Чиновник предлагал даже внести соответствующие изменения в Закон Украины и Налоговый кодекс Украины. Видимо, тот «проект» заблудился где-то в коридорах власти.

Примечательно, что неделей ранее тогдашний руководитель ГП «Ассоциация Морских Портов Украины» Райвис Вецкаганс и его заместитель Вячеслав Вороной отчитались о готовящейся приватизации ГП «Ренийский морской торговый порт» и внесении изменений в Закон Украины «О специальной экономической зоне «Рени» (о продлении действия СЭЗ «Рени» до 2040 года). Не обсуждали чиновники только главного: восстановления железнодорожного сообщения с портом Рени. Поэтому у ренийских портовиков усилилось подозрение, что все «красивые» прожекты чиновников имеют единственную цель: избавиться от Ренийского порта.

Кстати, измаильчане, до недавнего времени имевшие влиятельное лобби не только не только в областном совете, но и в АМПУ, согласны с чиновниками, что восстанавливать железную дорогу для Рени – «не нужно»: это может сократить грузопотоки порта Измаил. Так, начальник порта Измаил Андрей Ерохин уверен, что в случае восстановления железнодорожной ветки Бессарабская-Березино значительная часть уйдет прямиком на Галац. А Одесский облсовет предложил отложить вопрос о восстановлении железной дороги, так как, по мнению тогдашнего председателя облсовета А. Урбанского, от этого Измаильский порт ежегодно будет терять около 500 тысяч тонн грузов. Но ведь их мог бы перерабатывать другой украинский порт – Рени?!

В Министерстве инфраструктуры в настоящее время уже задумали объединение Администраций портов Измильский, Ренийский и Усть-Дунайский – с центром… в Измаиле. Ренийскому порту это грозит превращением в пристань, хотя все его проектные и технические данные – намного выгоднее. Кстати, такой подход Мининфраструктуры приведет к полному уничтожению порта Рени и очень желателен прямому конкуренту – Румынии.

Докеры против ликвидации

Некоторые чиновники-реформаторы даже не подозревают, что их новации затрагивают судьбы конкретных людей. В АМПУ не учли, что в Рени еще сохранились докеры – люди дружные и решительные. После их заявления о забастовке, «тушить пожар» конфликта первым взялся депутат Ренийского районного совета Сергей Арабаджи: он знает проблемы портовиков и много лет пытается привлечь к ним внимание руководства государства. В ходе собрания работников порта с участием руководителей предприятия возмущенные докеры в знак протеста пригрозили остановить работу порта.

«В своем выступлении я призвал их не идти на крайние меры, чтобы не отпугнуть грузовладельцев, которых и так очень мало. В порту есть не только большая задолженность по зарплате, но и по налогам на землю, которая дошла уже до 40 миллионов гривень»,

– сказал С. Арабаджи.

Затем на собрании были намечены пути выхода из кризиса и достигнута договоренность об отсрочке забастовки. А на сессии Ренийского районного совета создали депутатскую группу для защиты интересов портовиков Рени (уполномоченным избрали С. Арабаджи).

Невыплаты зарплат в МТП Рени вызваны не только острой нехваткой грузовых работ, но и арестом всего имущества порта по требованию Государственной Фискальной Службы: фискалы намерены взыскать недоимку по уплате налогов. При этом выявилось другое важное упущение: стоимость имущества этого госпредприятия – многократно занижена. Как это теперь исправить вместе думают портовики и депутаты:

«К сожалению, порт своевременно не приводил в соответствие со «справедливой ценой» стоимость своего имущества, как это определено Положением (стандартом) бухгалтерского учета 7в пункте 16 «Переоценка основных средств». – пояснил депутат Арабаджи – Несколько лет назад это было экономически целесообразно (в соответствии с экономией выплат налога на прибыль). Остаточная стоимость имущества была заявлена низкой. Поэтому, когда ГФС подала в суд на порт, было арестовано все имущество. Потом были заблокированы счета, и даже если есть поступления или будет продан кран или другое имущество (как неоднократно предлагалось), то поступившие на счет деньги будут арестованы и работники даже зарплату не смогут получить.

Поэтому теперь, когда руководство порта увеличило остаточную стоимость имущества порта (основных фондов), можно будет предлагать налоговой снять арест со всего имущества и наложить арест только на часть имущества. Таким образом, счета будут разблокированы и можно упростить выплату зарплаты».

Такой оптимизм подкрепляют цифры: после дооценки балансовая стоимость портовых кранов увеличена с 500 тысяч гривень до 5 – 10 миллионов и их уже сложней списать в металлолом, а также блокировать их использование.

«Поэтому можно наложить арест только на 10 кранов и снять арест со всего остального имущества порта, прежде всего с социальных объектов. Передать эти объекты городской громаде, снять с порта расходы на их содержание и направить деньги на зарплату. Потом таким же путем – снять с порта расходы за налог на неиспользуемую землю, передав ее АМПУ, а это 40 миллионов гривень» – отметил Сергей Арабаджи.

Пытаясь найти поддержку портовиков в Одесской ОГА, 29 января директор Ренийского МТП порта Володин и уполномоченный депутатской группы Арабаджи провели переговоры с помощником главы Одесской ОГА, с руководителем аппарата ОГА Денисом Мусиенко и с директором Департамента экономической политики и стратегического планирования Дмитрием Радуловым. В результате этого принято решение подготовить письмо к председателю Одесской ОГА с просьбой поддержать обращения коллектива Ренийского порта и Ренийского райсовета к Министерству инфраструктуры и к ГФС в Одесской области. Ренийские ходоки уверены: бороться за порт нужно сообща.

Чего хотят защитники Ренийского МТП

Настроенные не «выбивать» зарплаты докеров, а исправить экономическую ситуацию на госпредприятии «Ренийский МТП», его защитники просят служащих ряда ведомств поддержать комплекс срочных мер. Этот антикризисный план выглядит реалистично:

1) ГФС – снимает арест с имущества порта;

2) ГП «Ренийский МТП» – передает 70% занимаемой территории (которая портом не используется) в распоряжение АМПУ, а все объекты социально-культурной сферы – в коммунальную собственность города (или создаваемой там ОТГ);

3) Министерство инфраструктуры – разово дотирует 50 миллионов гривень на покрытие разных накопившихся долгов;

4) КМУ – инициирует внесение требуемых изменений в закон о СЭЗ.

Но портовики мечтают, что обновленная команда Кабинета министров Украины способна решить и две другие запущенные предшественниками проблемы:

Во-первых, договориться с правительством Молдовы о предоставлении взаимных льгот на перевозки грузов по железной дороге. Тогда Ренийский порт сможет снизить портовые тарифы до – применяемых в Джуржулештском и Измаильском портах (что позволит конкурировать на равных).

Во-вторых, профинансировать восстановление железнодорожного участка (протяженностью 19 км) Березино – Бессарабяска.

Соответствующие письма с обоснованием этих мер составлены и поданы на рассмотрение (новому) главе Ренийской РГА Вадиму Юдову. После того депутаты намерены обратиться к председателю Одесской ОГА Максиму Куцему.

Захочет ли нынешний молодой руководитель Одесского региона поддержать инициативы, спасительные для госпредприятия и судьбоносные для жителей одного из портовых городов? Готов ли разобраться в узле запушенных проблем? В Рени – еще надеются…