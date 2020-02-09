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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе требуют «покарать» ветер за падение флага на Куликовом поле

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе требуют «покарать» ветер за падение флага на Куликовом поле

Руководство Южного отделения Украинского института национальной памяти потребовало от правоохранительных органов открыть дело в связи с обрушением стойки с государственным флагом возле Одесского дома профсоюзов. Как заявили в институте, речь идёт не о случайном происшествии, а об осознанном «надругательстве над государственными символами», передает «Таймер»


Наши сотрудники даже осмотрели флагшток и увидели, что болты, которые его скрепляли, были специально разболтаны,
— отметили в учреждениии и обратились к полиции и СБУ с просьбой найти и «покарать» осквернителей флага. 
По словам представителей института, на Куликовом поле также были замечены листовки «антиукраинского содержания», что дополнительно может свидетельствовать о диверсии. 

В Одессе требуют «покарать» ветер за падение флага на Куликовом поле

В Одессе требуют «покарать» ветер за падение флага на Куликовом поле

В Одессе требуют «покарать» ветер за падение флага на Куликовом поле

Напомним, что утром 12 февраля одесситы обнаружили поваленный флагшток, установленный ранее возле здания Дома профсоюзов на Куликовом поле.
Впрочем, в интернете уже появилось видео с наружных камер наблюдения, которое любезно предоставили одесские коммунальщики. На этой записи видно, что стойку с государственной символикой специально никто не ронял. 
За несколько дней буйства непогода доставила массу неприятностей одесситам. Под сильнейшими порывами ветра не смогли устоять не только деревья и шифер, но иногда, казалось бы, стойкие металлические конструкции. Сегодня, около 6:00 на Куликовом поле, окончательно устав от непрекращающегося ветра, упал флагшток с госфлагом. Обидно, досадно, но поправимо. Предварительно, виновник происшествия — никому не подчиняющаяся стихия,
— сообщили в коммунальном учреждении «Центр-077».

В Одессе требуют «покарать» ветер за падение флага на Куликовом поле

 



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