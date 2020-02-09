В Одессе требуют «покарать» ветер за падение флага на Куликовом поле

Руководство Южного отделения Украинского института национальной памяти потребовало от правоохранительных органов открыть дело в связи с обрушением стойки с государственным флагом возле Одесского дома профсоюзов. Как заявили в институте, речь идёт не о случайном происшествии, а об осознанном «надругательстве над государственными символами», передает «Таймер».

Наши сотрудники даже осмотрели флагшток и увидели, что болты, которые его скрепляли, были специально разболтаны,

— отметили в учреждениии и обратились к полиции и СБУ с просьбой найти и «покарать» осквернителей флага.По словам представителей института, на Куликовом поле также были замечены листовки «антиукраинского содержания», что дополнительно может свидетельствовать о диверсии.

За несколько дней буйства непогода доставила массу неприятностей одесситам. Под сильнейшими порывами ветра не смогли устоять не только деревья и шифер, но иногда, казалось бы, стойкие металлические конструкции. Сегодня, около 6:00 на Куликовом поле, окончательно устав от непрекращающегося ветра, упал флагшток с госфлагом. Обидно, досадно, но поправимо. Предварительно, виновник происшествия — никому не подчиняющаяся стихия,

Напомним, что утром 12 февраля одесситы обнаружили поваленный флагшток, установленный ранее возле здания Дома профсоюзов на Куликовом поле.Впрочем, в интернете уже появилось видео с наружных камер наблюдения, которое любезно предоставили одесские коммунальщики. На этой записи видно, что стойку с государственной символикой специально никто не ронял.— сообщили в коммунальном учреждении «Центр-077».