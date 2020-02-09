Одесса: неделя за неделей

Чем мы обязаны грекам

В четверг, 13 февраля, в Греческом фонде культуры (Красный пер., 20) состоится лекция-экскурсия «Греческие истории на стенах Одессы».

Лектор – доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков ОНУ им. И.И. Мечникова Олег Луговой.

Выходцы из континентальной Греции и с островов архипелага были одной из первых и наиболее заметных составляющих населения Одессы. Долгое время они сохраняли культурную идентичность, приверженность к духовному центру – греческой церкви Святой Троицы. Большинство носителей греческих фамилий до конца ХIХ в. указывало родной язык – греческий. Четыре улицы и площадь Одессы обязаны своими названиями грекам.

Одесские греки в ХIХ веке были зажиточными людьми. Многие из них занимались коммерцией или жили на проценты с капитала и были владельцами недвижимости. Их инициалы до сих пор украшают дома в историческом центре, оставаясь часто незамеченными жителями и гостями города. Инициалы можно увидеть в лепнине фасадов, в вязи металлических ограждений балконов, в рисунке ворот. Вот об этих следах прошлого и о людях, которые их оставили, пойдет речь в лекции-экскурсии «Греческие истории на стенах Одессы».

Начало – в 16 часов.

«Понаехали»...

В четверг, 13 февраля, издательство «Фолио» приглашает на презентацию книги Юлии Вербы «Одесская сага. Понаехали». Встреча с автором пройдет в книжном магазине «Буква» по адресу: ул. Дерибасовская, 14.

О книге:

«Чтобы выйти замуж за Ивана Беззуба, Фире Беркович, дочери Никопольского раввина, пришлось срочно креститься. Ну, а после этого оставаться в родном Никополе было смертельно опасно. И молодые спешно отплывают в Одессу.

Приведя свою юную жену в дворик на Молдаванке, Ваня клянется со временем найти другое жилище. Он не может знать, что именно здесь пройдет не только его жизнь, но и жизнь четырех поколений Беззубов – со всеми соседями, историческими катаклизмами, кошками, маленькими скандалами и большими трагедиями...»

Начало – в 19 часов.

Вход свободный.

Пятница, 14 февраля, – особый день. Воздух наполняет светлая магия и тайна. Это – День святого Валентина, День влюбленных и любящих!

Одесский литературный музей приглашает в этот день всех влюблённых ...и скептиков любви на Свидание во Дворец князя Гагарина (ул. Ланжероновская, 2). Здесь в непринужденной обстановке чаепития можно будет «поговорить о странностях любви». Литературный музей возобновляет одноименный проект с Еленой Каракиной. В своё время одноименная телепрограмма сумела снискать любовь широкой аудитории, и теперь зрителям предлагают её в измененном формате открытого разговора – непосредственного и живого общения за чашкой чая.

По-прежнему речь пойдёт о влюблённостях и «любовях» служителей муз и о музах, которые их вдохновляли. О писателях и писательницах, поэтах и поэтессах. Эта авторская программа Елены Каракиной «Готов я кровь отдать свою в том жизнетворческом бою, что мы зовём любовью» будет посвящена любви гения шотландского романтизма Роберта Бернса, чья слава поэта не увядает больше двухсот лет.

Программа «Поговорим о странностях любви» откроет вечер «Свидание в музее».

Далее можно будет поучаствовать в тематическом литературном квесте, посетить специальную экскурсию «И снова о любви» и узнать о самых невероятных любовных историях одесских писателей. А также отдохнуть от лавины впечатлений, насладившись концертом в исполнении инструментального ансамбля «Танго втроем plus». «Свидание в музее» в самый романтичный день года. Погружение в особую атмосферу высокой литературной традиции Любви поможет сделать этот вечер незабываемым. Для Валентин и Валентинов, а также для рожденных 14 февраля, вход свободный.

Начало – в 17.30.

О времена, о нравы…

В пятницу, 14 февраля, в Муниципальном музее личных коллекций им. А.В. Блещунова (ул. Польская, 19) состоится первая прогулка с Ольгой Новицкой «Этикет. Традиции».

Какой секретный код таит язык веера? Чем отличаются ритуальные обряды в разных странах мира? Почему этикет так важен и так противоречив в странах Востока?

Научный сотрудник Ольга Новицкая проведет расширенную обзорную экскурсию для детей и взрослых и расскажет на примере музейных экспонатов об интересных фактах этикета и традиций в разных странах мира.

Предварительная запись по телефону 048 722 10 81.

Начало – в 15 часов.

Адепт Бени Крика

14 февраля во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) состоится презентация книги Виктора Зониса и Михаила Салиты «Псих». Книга повествует об уроженце Одессы, ставшем криминальным авторитетом в США. Достоинства романа – легкий, вполне доступный язык, умеющий быстро погрузить читателя в стремительно, как это часто случается в жизни, изменяющуюся обстановку...

Начало – в 16 часов.

Вход свободный.

Благотворительный взнос приветствуется.

Вечеринка в библиотеке

14 февраля, в Международный день дарения книг и День святого Валентина, просто невозможно не посетить Одесскую национальную научную библиотеку, сулящую гостям «Поэтику любви».

Этой ночью в библиотеке можно будет громко разговаривать, петь и даже танцевать в приятной компании и теплой дружеской атмосфере.

Читателей и любителей книг ждет: театрализованная встреча с Остапом Бендером, библиотечной свахой, шаловливым Амуром; конкурс-игра; селф-квест; мастер-классы народных мастеров.

Также в рамках «Ночи в библиотеке» в ротонде главного читального зала библиотеки пройдет бард-фест с участием поэта и прозаика Игоря Потоцкого, композитора Людмилы Самодаевой и барда Алексея Семенищева. Начало – в 20 часов.

Здесь же: интеллектуальная игра «Что, где, когда?»; литературная площадка «Поэзия любви»; музыкальное приветствие от джаз-бэнд; презентация книжно-иллюстративной выставки «Книжная симфония любви»; «Монмартр в библиотеке» с авторскими шаржами от одесских художников; просмотр художественного фильма на английском языке; благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»; библио-кавьярня «Кофе + книга = хорошая пара» и романтическое Dance-party под звездами. «Ночь в библиотеке» пройдет в поддержку социального проекта Litera – летнего читального зала библиотеки.

Вечеринка продлится с 18.00 до 22.00.

Еще раз про любовь

А в Ротонде Горсада на ул. Дерибасовской в пятницу, 14 февраля, пройдут Литературные чтения «Восславь любовь устами литературного героя!» Гостям праздника предоставляется возможность продекламировать свои любимые стихи или отрывки из книг одесских писателей о любви со сцены. Каждый выступающий получит памятный подарок от организаторов. Во время проведения Литературных чтений участники праздника смогут обменяться друг с другом «валентинками» как символами искренней любви, идущей от сердца к сердцу. Чтения организованы офисом проекта «Одесса – литературный город ЮНЕСКО» при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета.

Начало – в 14 часов.

О любви языком искусства

Поговорят о любви и не только и в Одесском художественном музее. В субботу, 15 февраля, все музейные экскурсии доступны по одному билету: Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного; Любовь и эротика, Любовь и ненависть, Любовь и страсть, Любовь и отношения, Любовь и флирт в коллекции Одесского художественного.

Время экскурсий и работы музея – 12.00-18.30.

Регистрация: http://bit.ly/2S0gHxx

«Любви все оперы покорны»

В воскресенье, 16 февраля, в Доме ученых (Сабанеев мост, 4) ко Дню влюбленных состоится большой благотворительный концерт «Любви все оперы покорны!». На этот раз проект Opera Vo Blago совместно с волонтёрской группой «Помощь ветеранам Одессы» представит необычный синтез дуэтов из опер, оперетт, мюзиклов и арий из произведений Моцарта, Доницетти, Чайковского, Оффенбаха, Кальмана, Легара.

Зрителей ждут встречи с яркими персонажами, драматические амурные ситуации, добрый юмор.

Волонтёрская группа «Помощь ветеранам Одессы» уже семь лет поддерживает одиноких пожилых людей нашего города. Все собранные средства пойдут на лекарства, средства гигиены, продукты питания.

В концерте принимают участие студенты и выпускники ОНМА им. Неждановой, лауреаты международных конкурсов, солисты-вокалисты одесских музыкальных театров и Одесской филармонии.

Вход – free donation.

Начало – в 17.30.