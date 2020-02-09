Без животных: циркам Украины дали год на обновление шоу-программ 

К 2021 году цирки в Украине должны отказаться от использования животных в своих развлекательных номерах. Об этом сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк в интервью Цензор.Нет, передает УНИАН.
По словам чиновницы, после того, как в Украине официально запретят использовать животных для развлечений, их передадут в реабилитационные центры.
Она также добавила, что дрессировщикам, которые имеют право собственности на четвероногих, предложили вступить в переговоры.
По ее словам, администрации цирков сейчас опасаются попасть в сложную финансовую ситуацию и уверяют, что украинцев не интересуют выступления без животных.
Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в течение 2020 года в государственных цирках откажутся от представлений с животными. По его словам, сейчас Кабинет министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.