Без животных: циркам Украины дали год на обновление шоу-программ 

К 2021 году цирки в Украине должны отказаться от использования животных в своих развлекательных номерах. Об этом сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк в интервью Цензор.Нет, передает УНИАН.

По словам чиновницы, после того, как в Украине официально запретят использовать животных для развлечений, их передадут в реабилитационные центры.

Идет процесс переговоров с общественными институтами, которые готовы принять этих животных. Есть животные, которые принадлежат государству, - их 96. Мы подписали меморандум с Эко-парком Фельдмана, и он готов принять их всех. Там хорошие условия и парк готов придерживаться цивилизованных правил содержания,

- рассказала Подоляк.

Она также добавила, что дрессировщикам, которые имеют право собственности на четвероногих, предложили вступить в переговоры.

Государство не намерено говорить им, что делать, но мы даем окно возможностей. Вариантов много, но важно понять, что мы не можем запретить использование животных в госцирках, а в частных не запретить, потому что тогда мы создадим неравные условия,

- сказала чиновница.

По ее словам, администрации цирков сейчас опасаются попасть в сложную финансовую ситуацию и уверяют, что украинцев не интересуют выступления без животных.

Для наших цирков это вызов, они имеют время на обновление своих программ на 2021 год,

- отметила Подоляк.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в течение 2020 года в государственных цирках откажутся от представлений с животными. По его словам, сейчас Кабинет министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.