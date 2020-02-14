Мининфраструктуры: за осторожное вождение украинцам будут платить деньги

Министерство инфраструктуры в Украине создало первый электронный сервис, который будет платить деньги за безопасное вождение. Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Кабмина.

За безопасное вождение можно получить кэшбек. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение. Стартап Штрафы UA разработал приложение, который должен снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду — до 18% кэшбек от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения,

— заявил министр Криклий.



По словам главы Министерства, сервис “Безопасное вождение” запустился 10 января и за месяц уже получил более 10 тыс. пользователей.

Синергия государства, общественности и бизнеса дают беспрецедентные для Украины смарт-решения. Это именно тот подход, который нужен для развития транспортной инфраструктуры и решения устаревших проблем,

— отметил министр инфраструктуры.

Первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбека.

Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности. Сейчас приложение работает для IOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение. Сейчас команда активно работает над формированием сообщества безопасного вождения,

— подчеркнул Криклий.