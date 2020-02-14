На Мюнхенской конференции предложили 12 шагов для достижения мира в Украине

На Мюнхенской конференции по безопасностипредложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте международного форума, передает РБК-Украина.
В заявлении говорится, что в 2020 году пройдет очередная встреча в нормандском формате, а работа Трехсторонней контактной группы и дипломатов дает надежду на завершение войны, в которой погибли более 13 тысяч человек, а около 2,5 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
- Восстановление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
- Расширить темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
- Увеличения количества пунктов пропуска на Донбассе.
- Розыск пропавших без вести.
- Разминирование на Донбассе.
- Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.
- Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
- Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
- Устранение радиационной опасности на Донбассе.
- Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
- Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией.
- Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.
Заявление подписали в числе прочих председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.
Напомним, что сегодня в Германии открылась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества. В этом году в ней примет участие президент Украины Владимир Зеленский.