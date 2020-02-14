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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

На Мюнхенской конференции предложили 12 шагов для достижения мира в Украине

Категория: Новости / Политика

На Мюнхенской конференции предложили 12 шагов для достижения мира в Украине

На Мюнхенской конференции по безопасностипредложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте международного форума, передает РБК-Украина.

В заявлении говорится, что в 2020 году пройдет очередная встреча в нормандском формате, а работа Трехсторонней контактной группы и дипломатов дает надежду на завершение войны, в которой погибли более 13 тысяч человек, а около 2,5 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

  1. Восстановление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
  2. Расширить темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
  3. Увеличения количества пунктов пропуска на Донбассе.
  4. Розыск пропавших без вести.
  5. Разминирование на Донбассе.
  6. Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.
  7. Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
  8. Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
  9. Устранение радиационной опасности на Донбассе.
  10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
  11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией.
  12. Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

На Мюнхенской конференции предложили 12 шагов для достижения мира в Украине

Заявление подписали в числе прочих председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

Напомним, что сегодня в Германии открылась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества. В этом году в ней примет участие президент Украины Владимир Зеленский.



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