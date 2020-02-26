Одесса: неделя за неделей

Платон мне друг

Начиная с 26 февраля на факультете истории и философии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова начинаются занятия в Открытой философской школе для всех желающих.

Школа организована на базе кафедры философии ОНУ по адресу: ул. Новосельского, 64, 4-й этаж.

Школа является открытой площадкой для получения знаний по актуальным проблемам философии. Цель ее создания – сделать изучение философии доступным для всех желающих и важной составляющей самообразования, а также соединить обучение с самостоятельным мышлением.

Время занятий рассчитано на учащихся, свободных от занятий в школе, училище или вузе во второй половине дня.

Занятия проводят профессиональные преподаватели.

Обучение в Открытой философской школе бесплатное.

Вход свободный.

В преддверии юбилея

В пятницу, 28 февраля, во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) откроется выставка работ Михаила Ревы «Жизнь, люди, вдохновение».

Михаил Рева – член Президентского совета ВКО, талантливый скульптор, заслуженный художник Украины. Лучше всего о нем говорят его творения, творения его ума, души и рук.

Выставка будет в какой-то степени итоговой, отчетной: 13 марта у Мастера юбилей. А значит, экспозиция обещает быть необычной.

Начало – в 17 часов.

Милости просим!

В субботу, 29 февраля, в Музее К. Паустовского (ул. Черноморская, 6) – день бесплатного посещения. Как правило, таким днем бывает последнее воскресенье каждого месяца. Но февраль високосного года стал исключением. Этот День открытых дверей 29 февраля приурочен ко Дню основания Одесской области. Кстати, для ветеранов войны, инвалидов, военнослужащих срочной службы, детей в возрасте до 7 лет, сотрудников музеев – вход в музей бесплатный всегда.

Музей работает с 10 до 17 часов.

На светлой стороне

В последний день зимы, 29 февраля, в Арт– галерее Валерия Махина «Андеграунд» (ул. Большая Арнаутская, 1, вход со стороны ул. Леонтовича) состоится открытие выставки «Искусство – территория света».

Начало – в 15 часов.

В день открытия вход на выставку свободный.

Выставка работает до 20 марта, с 12.00-18.00.

Выходной – среда.

Парижская весна в Одессе

В воскресенье, 1 марта, в Музейно-выставочном комплексе им. В. Филатова (Французский бульвар, 49/51, лабораторный корпус института) состоится концерт французской музыки «Весна в Париже».

В разных странах есть свои традиции встречи весны. Тут вам предстоит встретить ее под звуки музыки композиторов Франции.

В программе – произведения М. Равеля, Я. Тирсена, Ш. Гуно, Ф. Пуленка и др.

Ведущая и куратор проекта – Юлия Юрчак.

Начало – в 14 часов.

Вход свободный.

Творчество юных

В первый день весны, в воскресенье, 1 марта, в Римско-Католическом кафедральном соборе (ул. Екатерининская, 33) состоится концерт «Вдохновение весны» в исполнении камерного оркестра «Симфониетта», дирижер и арт-директор Степан Макиенко. Своим творчеством будут делиться юные солисты-инструменталисты, учащиеся музыкальных школ.

Начало в 14 часов.

Вход свободный.

«Проявлять власть над словами»

Во вторник, 3 марта, в Национальной научной библиотеке (ул. Пастера, 13) пройдут Литературные чтения в новом цикле #прозаnostra для подростков.

#прозаnostra – литературно-театральный проект Елены Андрейчиковой, который уже завоевал любовь зрителей и с успехом проходит в Одессе и за ее пределами. Проект расширяется – впервые в нем примут участие подростки. Дата выбрана не случайно.

3 марта – день рождения прекрасного одесского писателя Юрия Карловича Олеши (1899-1960), автора романа «Три толстяка».

3 марта отмечается и Всемирный день писателя. Два прекрасных повода для встречи. В программе примут участие лауреаты конкурса литературного творчества «Море талантов».

Также в программе – литературные игры, чаепитие, памятные сувениры.

Начало – в 16 часов.

Из частных коллекций

В среду, 4 марта, Всемирный клуб одесситов (ул. Маразлиевская, 7) порадует новой экспозицией «Одесские художники XX века». Из частной коллекции. В галерее будет представлена 21 работа 11 авторов – наших современников.

Это уже покинувшие нас, но оставившие прекрасное наследие: Иосиф Островский (1935-1993), Юрий Коваленко (1931-2004), Лев Межберг (1933-2017), Илья Шенкер (1920-2013), Василий Поникаров (1929-2014). Другие продолжают интересно работать: Михаил Черешня, Геннадий Верещагин, Евгений Рахманин, Николай Прокопенко, Игорь Божко, Люсьен Дюльфан.

Выставка работ из частных коллекций, безусловно, вызывает интерес как искусствоведов, изучающих жизнь и творчество художников, так и просто ценителей искусства.

Начало – в 15 часов.

Вход свободный.