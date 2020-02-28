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«Аллегория весны» Галерея «ARTODESSA» 1 марта 18.00

Категория: Новости / Культура и искусство


«Аллегория весны» Галерея «ARTODESSA» 1 марта 18.00

Новая, весенняя выставка живописи и графики одесских художниц «АЛЛЕГОРИЯ ВЕСНЫ» открывается в галерее «ARTODESSA» в Летнем театре Горсада 1 марта в 18.00. Проект продлится до 15 марта.
Участницы:
ТАТЬЯНА ВДОВИЧЕНКО
ЛЕСЯ МЕДВЕДЬ
АНАСТАСИЯ ДЬЯЧУК
ЕЛЕНА ЗУБЛЕВИЧ
Открытие выставки не случайно совпало с первым днем весны. Традиционно, долгожданный приход весны в Одессу, связан со всеобщим особенным, приподнятым настроением.
Мы всегда надеемся на вдохновение и обновление чувств. 
Работы молодых художниц, представленные на выставке, несут в себе заряд свежести и лиризма. В них воплощаются темы и сюжеты, связанные с пробуждением природы, утверждением полноценного, яркого жизненного начала в окружающем нас мире; также представлены разнообразные женские образы, которые раскрывают зрителю глубинную суть каждой героини, предъявленную через художественное видение мастера.
Татьяна Вдовиченко - стремится изображать своих персонажей с романтическими акцентами. Это не просто портреты, а сложные образы, будто сотканные из множества мелких деталей, которые подобно звездам во Вселенной формируют художественные галактики каждого произведения.

«Аллегория весны» Галерея «ARTODESSA» 1 марта 18.00

 

Леся Медведь - тщательно работает над системой символов и стилизаций, благодаря чему ее работы выглядят подобно экзотическим иллюстрациям, в которых человек, эмоция или событие могут стать предметом изображения.

«Аллегория весны» Галерея «ARTODESSA» 1 марта 18.00

 

Анастасия Дьячук - пишет акварели, в которых и плоды, и цветы в лаконичных натюрмортах олицетворяют изобилие и яркое жизненное начало, в котором человек берет от природы то, что в последствии делает его мир уютным и благополучным.

«Аллегория весны» Галерея «ARTODESSA» 1 марта 18.00

 

Елена Зублевич - мастер, экспериментирующий в живописи и дизайне. Ее работы по мотивам частых путешествий несут в себе колорит впечатлений и желание познать мир и человека. 

«Аллегория весны» Галерея «ARTODESSA» 1 марта 18.00

 

Все четыре участницы проекта - совершенно разные по своим художественным позициям и воззрениям. Их объединяет стремление раскрыть в своих работах волнующие и вовлекающие их темы: глубины и загадки природы и человека, понимания прекрасного и его интерпретации через свое творческое «я».


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