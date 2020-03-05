Коронавирус животворящий или экономика паники

Весь мир героически борется с угрозой пандемии, эпидемии, а как выясняется с отдельными вспышками коронавируса нового типа. Он сегодня стал самой обсуждаемой новостью в мировых СМИ. Лживые истории заполонившие информационное пространство уже исказили данные о количестве погибших и происхождении коронавируса, породив сотни фейковых случаев. К примеру, в США была распространена информация о том, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям якобы вводит военное положение, а Российское телевидение успело сообщить, что это новое биологическое оружие, разработанное правительством США.

Здравоохранение — это личностная и глубоко эмоционально ранящая тема, это обстоятельство и делает историю с коронавирусом благоприятной для дезинформационных кампаний. Страх пустоты или неизвестности является сильнейшим психологическим стимулом. Так много остается еще неизвестного об этом штамме коронавируса — насколько он заразен, как далеко уже распространился, и даже как надежно его диагностировать?

Экономическую же ситуацию в мире, порожденную информационной атакой коронавируса можно в вкратце описать так: на первый взгляд практически все потери приходятся на экономику КНР, власти которой по сути ввели чрезвычайное положение в 12 провинциях и поместили под карантин (разной степени строгости) около 50 миллионов человек. Что делает эту кампанию, по гражданской обороне самой массовой в истории. При этом довольно оптимистично настроены международные финансовые институты, так МВФ сообщил, что эпидемия может закончиться в апреле. Да и чтобы завести весь мир в рецессию, экономике Китая нужно в этом году сократиться на 4-5% – что выглядит крайне сомнительным.

Каковы же истинные причины, неизбежно порождающие финансовый кризис? По мнению ведущих экспертов, вторая волна мирового экономического кризиса (первый мировой кризис был в 2008 году) будет более разрушительной. Каждая страна должна выстроить защиту от второго мирового финансового цунами. Для этого необходимо введение жесточайшего контроля над движением капитала, потому что именно резкие оттоки капитала из страны порождают обвалы на фондовых рынках.

К сожалению, тема контроля над движением трансграничного капитала табуирована. Кто-то вообще обсуждает в нашей стране вопрос об ограничениях на движение капиталов? Последним Премьером, кого заботил этот вопрос был еще Николай Азаров. А значит Украина сегодня безоружна перед второй волной финансового цунами.

Если кто помнит, сама «эпидемия» коронавируса началась в аккурат после завершения новогодних и рождественских распродаж. Это время естественного падения спроса, что на фоне падения ликвидности и ожидания следующей волны мирового экономического кризиса, делало появление злобного вируса вполне своевременным. Коронавирус оживил, хоть и временно, фондовые рынки по сегменту медоборудования и мед препаратов, благотворно повлияв на их ликвидность. Дело в том, что к этому времени в мировой экономике накопились такие диспропорции, что для сохранения нежизнеспособной конструкции необходимо было принимать срочные меры.

Наиболее серьезная диспропорция порождается государственными и частными долгами. И еще в прошлом году в основных центрах мировой экономики США и ЕС, относительный уровень долга превысил 300% ВВП. Если бы не истерия с коронавирусом, то возникла бы иная паника – паника на фондовых рынках, имевшая бы гораздо более печальные последствия.