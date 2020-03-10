Новый «кризис» финансов: аферистам и обманутым украинцам – «окно возможностей», властям – тест…

В День Рождения «Кобзаря» иностранные СМИ «одарили» нас панической вестью: мол, разразился (где-то там) новый «мировой финансовый кризис» – ужас, летим в тартарары, все пропало! Спасая свои нервы (не щадимые разносчиками паники), выключила телевизор и глянула в окно: нет, всё хорошо – в Одессе славная погода... А чириканье живучих ловких воробьишек напомнило практичную мудрость:

«Кризис – это новые возможности» (для здравомыслящих, кто не «жует сопли»).

И меня осенило: этот «кризис» – подарок нам, Украине! Подарочек – нетрадиционный, но «Маємо те, що...» получено. Полученное надо изучить (начав с самого понятия «кризис») и выбрать способы, как это использовать (собирания «лайков» под словесами в Фэйсбук – не в счёт). Главное условие: думать и искать надо (как наставлял Михаил Михайлович) – тщательнее...

Новый «кризис» – не наш

Не пугайтесь слова «кризис» (от древнегреческого κρίσις – решение; поворотный пункт): кризисы бывают разными и не всегда они нам вредны (в отличие от кариеса, обогащающего лишь стоматологов и их поставщиков). Панический оттенок этому понятию придали и в таком виде проподнесли публике псевдо-философы, озадаченные облагораживанием сленга денежных менял и биржевых торговцев. Богатейшим из них понадобилось избегать общепонятной (даже «профанам») речи простолюдинов, когда в торговых операциях неудачное решение называют – «просчетом» и легко разобраться, кто и на чем «прогорел». Ведь в таких случаях опытные хитрецы предпочитают придумывать «туманные» рассуждения, чтобы выискать среди доверчивых и покладистых людей новых клиентов и всучивать им то, что сами неудачно приобрели на разорительных условиях.

Именно такого рода «просчет» и породил нынешние слухи о «мировом финансовом кризисе». Доскональное расследование этого происшествия могут проделать разведчики крупных финансовых компаний, но делиться сведениями с широкой публикой никто не станет, ограничиваясь (в лучшем случае) описанием общего хода переполоха среди торгующих «ценными бумагами» на мировых биржах.

Суть нынешнего происшествия (очередного из череды подобных) весьма проста: купившие на биржах «фьючерсы» (договора, гарантирующими получение через пару месяцев) на право перепродажи там определенных объемов нефти испугались, что эти мелко-спекулятивные сделки вскоре станут убыточны. Тот испуг был вызван вестями с нерадостным прогнозом: мол, бизнес-управляющие таких крупнейших нефтедобывающих стран, как Саудовская Аравия и Россия вступили в спор о взаимном сокращении объемов её добычи и пока не договорились это делать. А несговорчивость тех нефтедобытчиков чревата тем, что потребителям нефти (перерабатывающим заводам и др.) вскоре станут предлагать избыточное количество «черного золота» и ушлые дельцы бизнесов переработки этого сырья не упустят шанс выторговывать нужные им объемы – по сильно сниженной цене. При этом накапливающиеся излишки запасов нефти будут приносить их текущим владельцам (включая держателей фьючеросов) не прибыль, а лишь траты за хранение и др.

Чтобы не попасть в число таких (предполагаемых) неудачников держатели нефтяных «фьючерсов», а потом и иных «ценных бумаг» нефтяных компаний начали их спешно распродавать («сбрасывать»), чтобы хотя бы минимизировать свои убытки от такой «ценовой игры на бирже». При этом какая-то часть торговавших на биржах, вероятно, лишается части финансовых средств («прогорает»). Но то – обычная («циклично» повторяемая) история. И та беда (возможно) просчитавшихся в биржевых торгах в реальности касается лишь их самих (как мало кого печалят страдания «профукивающих» деньги в азартных играх). Им досадно и невыгодно обсуждать свои неудачи выбора при инвестировании денег в «ценные бумаги».

Однако, кроме огорченных торговцев-неудачников на биржах есть более дальновидные спекулянты-«акулы» и СМИ, привыкшие как-то извещать о перипетиях биржевых игр. Они-то и породили тревогу вселенского масштаба, сея панику об «обвале» на рынке нефти и прочих переменах, которые еще могут и не подтвердиться.

В любом случае те потрясения в сфере финансовых спекуляций чреваты убытками лишь «биржевикам» и их «трейдерам», к числу которых в Украине относятся немногие. Поэтому из-за чужих «кризисных» просчетов на биржах Нью-Йорка, Токио, Лондона нам не стоит пугаться – наоборот: в данном случае вероятно удешевление нефтепродуктов, что сулит многим украинцам больше выгод, чем «издержек». Оценивать и прогнозировать, чем обернется для нас чужой «кризис» нужно трезво, прагматично, всесторонне. Тогда можно увидеть нечто интересное и даже полезное. Видимо, не зря слово с древнегреческими корнями «кризис» созвучно не только своему собрату «базису» (основа), но и с радующим слух знатоков словцом «цимес» (вкуснятина, суть)…

Не стоит путать «переоценку» с «пропажей»

Нынешний «кризис» в переоценке стоимости нефтяных и прочих хозяйственных ресурсов – лишь начат, неизвестно чем в ближайшее время закончится (в долгосрочной перспективе неминуем «отскок» цен вверх) и сулит украинцам ряд выгод.

Во-первых, можно уверенно предсказать: нефтепродукты в Украине не «пропадут» (как случилось недавно с марлевыми повязками, перепроданными за рубеж вредителями, которых не ищет полиция). Более того, вероятен прирост их поставок, а снижение цен поможет увеличить производительную деятельность, облегчив их потребление аграриями, промышленниками, в быту.

Во-вторых, рост в стране промышленной деятельности, начиная с переработки экспортируемых зерновых, лесоматериалов и т. п. позволяет добавить «рабочих мест» и соответствующих товаров отечественного производства. Чем плох для украинских потребителей такой ход «кризиса»?

В-третьих, если у нас будет обеспечен прирост потребления и производства, то выгоды переоценки и хозяйственных перемен заметят не только большинство народа, но и иностранные искатели финансовых удач. Соответственно поучаствовать в получении толики ВВП Украины пожелают и некоторые иностранные «инвесторы». Такой приток денег (в «реальные секторы» экономики) можно лишь приветствовать.

Беда лишь в том, что открывающиеся возможности повысить у нас благосостояние широких масс населения, не все «бизнесмены» намерены использовать в таком благом направлении, а кое-кто порывается и в этом случае как-то «надуть» или «объегорить» соотечественников. Увы, первыми провернули сомнительные сделки воротилы украинских финансов.

Держите «Нацбанк»! Пол миллиарда уже укатили!!

В добрых (поучительных) старых кинолентах ХХ века (например, «Как украсть миллион») публике раскрыли секрет, как используют панику ловкие мошенники. Пока обезумевшие от испуга снуют туда-сюда, ловкачи в такой удачный момент норовят проделать нечто, недостижимое при всеобщей бдительности. Похожим образом управляющие Нацбанком Украины (НБУ) помогли… сократить там валютные запасы.

Уже 10 марта «знатоки» НБУ вдруг установили (в административно-обязательном порядке) сниженный курс обмена гривень на доллары США и иные иностранные валюты. С чего вдруг? «Павшие» на иностранных биржах котировки «фьючеросов» учтены ведь никак не в украинской валюте. Никак она не привязана и к валютам стран-нефтеэкспортеров (Саудовской Аравии, России, США…). По логике от снижения доверия биржевиков к тамошним «ценным бумагам» и валютам наши финансы могли бы только укрепиться. Но нынешние финансисты лишают украинцев такого шанса: любые внеплановые «качки» цен норовят использовать в ущерб платежеспособности украинцев.

При том, что осенью прошлого года эти же знатоки хвалились удорожанием гривни по причине «растущего доверия» к новым властям стране и тот курс (и доверие к властям) никак не корректировались при огласке в декабре-январе ужасающих вестей о недостачах средств в казне. Курс гривни тогда был стек, как знаменитый Оловянный солдатик, зато его «подкосила» (на 18 копеек) весть о неудачах иностранных биржевиков?

Такая игра с курсами очень напоминает прием по отвлечению внимания. Устроив микро-колебание курса гривни, дельцы НБУ под прикрытием этого враз за один лишь день 10 марта продали аж 250 миллионов, накоплением которых прежде хвалились (оправдывая переплату бонусов инвалютным приобретателям облигаций внутреннего госзайма – ОГВЗ). При этом обещано такие «интервенции» производить и далее. Хотя никто из обычных украинцев не ринулся «скупать СКВ». Зачем было спешить?

В НБУ оправдываются «необходимостью поддержать курс гривни», хотя в существующей сети обмена валют тот итак держится указаниями из НБУ коммерческим банкам). Вероятная разгадка этой авантюры видится в ином: кому-то из влиятельных иностранных «партнеров» захотелось быстрее добыть в Украине (ранее «посеянные») долларовые суммы, чтобы оперировать на иностранных биржах (где гривня не котируется), скупая золото или ценные бумаги, панически сбрасываемые ниже реальной стоимости.

Увы, ведомство именуемое «Нацбанк» превращено реформаторами последних лет не только в кормушку для иностранных «наблюдателей», но и в подобие филиала одного из иностранных коммерческих банков. Могут ли в таких условиях распорядители НБУ работать – в защиту финансовых интересов правительства Украины или в защиту «курса» нашей национальной валюты?

Даже ветры ловкие могут использовать себе во благо. Сомнительные действия финансистов в Украине тоже открывают некоторое «окошко» возможностей: изобличив их очевидные аферы и злоупотребления, можно доказать случаи «злоумышленных сговоров» и пор этой причине…. добиваться ревизии ныне начисленного Украине госдолга. А нынешний «мировой финансовый кризис» лишь дополняет (как «вишенка на торте») эту возможность.

Тест для Зеленского, Шмыгаля и «СН»

О необходимости пересмотра условий выплат Украиной «долгов» по разным займам уже давно говорят патриотичные знатоки финансов. Объективных оснований для этого в нашей стране – не меньше, чем в Греции (которой прощено около 200 миллиардов евро) долгов или Польши (получившей в начале 1990-х прощение долга в более 20 миллиардов долларов). Тем более, что огромные финансовые потери были понесены при подписании пакета «интеграционных» соглашений с ЕС.

Чтобы истребовать хотя бы льготы по рассрочкам госдолга Украине не хватает, прежде всего, требовательности в этом правительства или главы государства. Ведь государство «Украина» не только имеет массу оправдательных оснований для такой скромной платы за свою «евроориентацию», но и возможности пополнять казну путем спецконфискаций. В развитых странах Запада это (со времен Римской империи) признано вполне честным приемом против разного рода «мошенников». Поэтому и в США и в ЕС АО установленным (ими же) процедурам не стесняются конфисковать в доход своих государств не только имущество собственных граждан, но и иностранцев.

Памятен показательный пример, когда в США взяли да и забрали по решению суда (весьма разумного и патриотичного для американцев) львиную долю имущества беглого экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко. И «оштрафовали» тогда нашего нувориша – по весьма нелепому поводу: нарушил, мол, паспортный режим (даже не за форцовку товарами украинских фабрик, что могло бы причинить недополучение доходов торговцами Майами). Почему бы Украине не вооружиться подобным методом, коль мы берем в пример их опыт и приемы деятельности госорганов?

Украинские юристы (благо – конкуренция среди них высока) при желании смогут найти уйму поводов, почему наша держава имеем «право» не только изымать имущество нечестных на руку «финансистов», но и не оплачивать спорные долги и даже истребовать компенсации за причинение вреда. Не надо стесняться такой находчивости и дерзости. Это – капитализм, господа, и уважают в такой системе решительных и ловких.

Для восстановления благосостояния украинцев в такой счастливый кризисный момент нам не достает лишь проявлений «политической воли» со стороны президента Владимира Зеленского, нового правительства Дениса Шмыгаля и всей «правящей вертикали», формируемой от лица партии «Слуга народа». То, как они сейчас среагируют, подскажет – насколько они – «патриоты» и кому служат…