Минобороны Израиля запустило исследования голосовых тестов на коронавирус

Анализ голосов пациентов с коронавирусом поможет получить «голосовой отпечаток пальца», который поможет обнаружить симптомы COVID-19 у других пациентов и определить приоритеты тестирования и лечения, заявило министерство обороны Израиля, передает Reuters.

Начиная с этой недели, израильская стартап-компания, работающая с больницами и академическими учреждениями, будет отбирать голоса пациентов с коронавирусом через мобильное приложение в исследовательском проекте, возглавляемом Минобороны.

«Эти голосовые образцы будут проанализированы с использованием алгоритма на основе искусственного интеллекта (AI) для выявления уникального голосового «отпечатка пальц»» - говорится в заявлении министерства.

Коронавирус поражает дыхательную систему, и признаки дистресса могут быть отражены в паттернах голоса и дыхания человека.

Тал Вендеров, президент и исполнительный директор Vocalis Health, которая разработала мобильное приложение, сказал, что алгоритм будет использоваться для удаленной диагностики и мониторинга.

На этом этапе приложение будет использоваться только медицинским персоналом вместе с пациентами, участвующими в исследовании, но на веб-сайте компании каждый может принять участие и отправить голосовой образец исследователям.

Исследователи надеются, что системы здравоохранения смогут использовать эти данные для определения приоритетов тестирования и госпитализации, что позволит пациентам с легкими симптомами оставаться дома.

Министерство заявило, что система мониторинга «может вестись издалека, чтобы предотвратить распространение болезни и перегрузку национальной системы здравоохранения».

Первые результаты исследования ожидаются в течение шести недель.

Израиль сообщил о более чем 1600 случаях коронавируса и трех смертельных случаях.