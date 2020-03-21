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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Новый хантавирус в Китае: зафиксирована первая смерть

Категория: Новости

Новый хантавирус в Китае: зафиксирована первая смерть

В Китае умер первый человек, инфицированный новым хантавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на China Global Times.

Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань, который скончался, когда возвращался на работу в автобусе.

Китайские власти также проверили 32 других пассажира, которые ехали на том же автобусе, что и умерший, чтобы проверить, не были ли они заражены.

Добавим, человек может заражаться хантавирусами от различных грызунов. Несколько вирусов из группы ортохантавирусов могут вызывать хантовирусный легочный синдром. На начальных стадиях заболевание проявляется простудными симптомами (кашлем, лихорадкой, одышкой), сонливостью. На этом фоне могут резко развиваться отек легких и тяжелая дыхательная недостаточность. Даже при своевременной интенсивной терапии риск смерти при этой инфекции достигает 36%.



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