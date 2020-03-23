Что означает режим чрезвычайной ситуации

сегодня Правительство ввело по всей Украине, и в Одесской области в частности, режим чрезвычайной ситуации.

Кабинет министров предоставил ответы на часто задаваемые вопросы.

Что такое режим ЧС?

ЧС - это специальный временный правовой режим, возникающий из-за нарушений нормальных условий жизнедеятельности людей в связи с аварией, катастрофой, стихийного бедствия или эпидемии.

Кто вводит режим ЧС?

Кабинет министров Украины на основании решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайная ситуация определяется в Кодексе гражданской защиты.

Что предполагает?

Во время чрезвычайной ситуации власть, и прежде всего - службы гражданской защиты работают усиленно, в специальном режиме.

Чрезвычайная ситуация НЕ предполагает вмешательство государства в управление частными компаниями или ограничения прав и свобод

украинцев.

Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение это равнозначные понятия?

Нет. Чрезвычайное положение вводит Верховная Рада по представлению президента Украины. В этот период государство может напрямую

управлять как государственными, так и всеми частными компаниями, а права и свободы украинцев могут быть ограничены. При чрезвычайной

ситуации такие меры НЕ используют.

Какие бывают чрезвычайные ситуации?

В зависимости от расширения, экономического ущерба, количества людей, которые погибли, различают 4 уровня чрезвычайных ситуаций -

общегосударственный, региональный, местный и объектный.

Для чего вводится чрезвычайная ситуация?

Чрезвычайную ситуацию объявляют для того, чтоб усилить координацию всех служб, задействованных для противостояния коронавирусу. Также

это поможет закрепить шаги, которые будут использованы на регулярной основе, чтобы противостоять распространению болезни. В частности,

усиление охраны гражданского порядка, информирования граждан, дезинфекция объектов и территорий, санитарно-гигиенические мероприятия.

Кроме того, по мнению Кабмина, это поможет более чётко координировать действия центральной и местной власти.