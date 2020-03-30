Избегайте мастеров с улицы

В настоящее время наша жизнь немыслима без современной бытовой техники. Она является большим помощником в нашей жизни. И мы уже не можем представить свою жизнь без пылесоса, стиральной машины, холодильника, телевизора, компьютера и других технических средств. Это здорово. Но вся эта техника имеет одно очень важное негативное свойство – периодически выходить из строя, и тогда мы становимся беспомощными с этой техникой. И в этом случае, естественно, стремимся всеми силами привести ее в действие. А для этого нужен специалист, который мог бы починить технику.

Это раньше было, вышел из строя телевизор, позвонил в мастерскую и мастер придет к вам домой и устранит поломку. Сейчас эту функцию в основном выполняют мастера по объявлению или по Интернету, особенно множество подобных объявлений расклеено на заборах и столбах. Мы, как правило, ищем то, что ближе, то есть обращаемся к объявлениям, которые массово расклеены поближе к дому, в которых мастер предлагает услуги по ремонту техники быстро и по сходной цене. Что еще надо, тем более мастер придет в удобное для вас время. Но не спешите с выводами, лучше прислушайтесь к тому, кто такими услугами уже пользовался много раз и почти каждый раз был наказан за свою поспешность.

Первый раз, когда я вынужден был обратиться за помощью, чтобы починили телевизор, который длительное время работал нормально, но однажды на экране вместо картинки появлялось сообщение «Нет сигнала». Вспомнил, что мне устанавливал спутниковую антенну мастер Стас, в архиве остался и его номер телефона. Звоню. Стас назначает время визита. Пришел вовремя с помощником. Посмотрел телеэкран и удалился на крышу дома, где установлены «тарелки». Прошло минут 15, Стас возвратился, включил телевизор и – о радость! – на всех каналах проявились долгожданные картинки. На вопрос, сколько стоит услуга, Стас без запинки сообщил :«350 гривен». Многовато, подумал я, но безропотно отдал кровные мастеру. На том и разошлись.

Не прошло и пару месяцев от прежнего визита мастера, как на экране телевизора снова появилось назойливое сообщение «Нет сигнала». Снова звоню Стасу, который проделал ту же процедуру с выходом на крышу, но на этот раз за визит потребовал 550 гривен. А для пущей важности показал какой-то конденсатор, который, по его словам, ему пришлось заменить. С сожалением расстался с очень большой для меня суммой, но что поделаешь, удовольствие требует жертв. После этого я понял, что эти «жертвы» с каждым новым визитом буду расти. Причем мои предположения оправдались, ибо не прошло и двух месяцев, как снова потребовалась помощь по наладке телевизора. Однако на этот раз я решил обратиться к другому мастеру, который предлагал свои услуги через Интернет. Назвался он Сергеем и обещал прийти на помощь в удобное время для меня и когда сам будет свободен. Сергей пришел на следующий день. Внимательно посмотрел на изображение телеэкрана, проверил все подводящие к тевеизору провода и удалился на крышу. Оттуда вскоре вернулся, показывая такой же конденсатор, какой должен был прежде заменить Стас. Я ждал от Сергея его суммарный «приговор», как от прежнего мастера. Но Сергей, как бы оправдываясь за сумму, подчеркнул, что пришлось заменить часть соединительного кабеля и поставить новый конденсатор. Вот почему услуга стоит 150 гривен. Это не 550, квк Стас оценил свою услугу. После визита Сергея у меня очень долго не было проблем с работой телевизора. Но когда над городом однажды разыгралась было снежная вьюга, снова пришлось приглашать Сергея. Он поломку быстро нашел на крыше дома, где установлена спутниковая антенна. А чтобы поломка снова не повторилась, попросил пластиковую бутылку.

– Вы знаете, во время дождя или снега сырость попадает в конденсатор и от этого теряется сигнал на экране телевизора, – сказал Сергей.– А я спрячу конденсатор в бутылку, заизолирую его и тогда антенна будет работать надежнее.

За свою работу мастер снова взял всего 150 гривен. Вот почему я всем своим знакомым всегда советовал обращаться за помощью к Сергею. И они оставались довольны его работой.

Я проанализировал работу двух телевизионных мастеров и пришел к выводу, что Стас все делал так, чтобы телевизор работал нормально, но недолго, чтобы снова и снова требовалась помощь мастера, при этом стоимость услуги повышалась бы, а время между ремонтом уменьшалось. Очевидно у Сергея другое отношение к работе – чтобы клиент оставался доволен его работой, тогда он обязательно обратится к нему за помощью еще раз.

А вот пример с мастерами по ремонту компьютеров. Многие из нас, кто имеет дело с этой техникой, как правило, поверхностно знакомы с ее устройством. Вот почему, если возникли какие-либо трудности, стремимся обращаться за помощью к мастеру. Хорошо, если есть знакомый мастер, он добросовестно устранит неполадки. А если нет? Тогда приходится обращаться к тем мастерам, которые предлагают свои услуги по объявлению. Так пришлось решать свою проблему и мне. Хотя перед этим сначала попробовал воспользоваться помощью своего компьютера, есть такая услуга. У моего компьютера вдруг пропал звук при просмотре видеозаписи. Много раз обращался за помощью компьютерной подсказки, но он все время подтверждал, одно и то же – «не соединения с динамиком». Просматривал все соединения, все на месте в исправности, но звук отсутствует. Долго мучился и все-таки решил обратиться к мастеру. Недалеко от редакции красовалось объявление: «Станислав, компьютерный мастер. Телефон 0973603928. Живу недалеко, приду в любое время. Всегда НИЗКИЕ ЦЕНы!!! Пенсионерам скидка 50%: удалю вирусы, баннеры, установлю любые программы и ОС, выявлю неисправность и устраню ее, соберу компьютер по вашему заказу, отремонтирую ноутбук, настрою вашу сеть, роутер и т. п. Проконсультирую вас в любом вопросе».

Ну чем не находка! Особенно для лоха. Клюнул и я на многообещающее предложение, тем более Станислав обещал льготы для пенсионеров. Звоню по указанному телефону. Сославшись на занятось, мастер обещал прийти домой к 20 часам. Жду. Станислав, еще довольно молодой человек, внимательно осмотрел компьютер. Предварительно поинтересовался, а давно ли смотрел его мастер. Он с облегчением присел у аппарата, включил его. На телеэкране слева появилось большое количество символов.

Станислав, указывая на них, убедительным тоном подчеркнул: «Ваш компьютер пере-заражен вирусом, оттого и нет звука. Если не очистить его, он вообще перестанет работать. Есть два способа наладить компьютер, – деловито сказал он. – Начать ремонт. Я могу сделать так, чтобы компьютер хорошо проработал до двух месяцев. Но лучше провести углубленную работу, и тогда ваш компьютер будет хорошо работать минимум пять лет».

-А сколько стоит такой ремонт? – спрашиваю его.

– До двух тысяч гривен, – деловито подчеркнул Станислав.

Многовато, подумал я. Но Станислав не стал уговаривать, а втащил из папки заготовленный бланк акта, в нем указал, что проведена профилактика и удаление вируса, установлен лицензионный антивирус. Стоимость работа – 250 гривен. Практически он нечего не делал, но деньги потребовал.

На следующий день я позвонил своему внуку Вадиму, который живет в Херсоне. Он дистанционно осмотрел мой компьютер, однако никаких вирусов в нем не обнаружил. Нашли и причину отсутствия звука. Оказалось, что достаточно было штекер шнура от динамика включить в другую ячейку и звук появился.

После всего я позвонил Станиславу и сказал, что он недобросовестный человек, за что взял с меня 250 гривен, неизвестно. Он положил трубку и не стал объясняться. Но на бланке, который он мне вручил, как акт сдачи «выполненной работы», стоит печать: «Общество ограниченной ответственности, сервисный центр №1» Указан и номер телефона 775-16-08. Звоню, убедился, что Станислав у них работает, но фамилию не назвали. Выслушав мою претензию на недобросовестную работу их мастера, слушавший меня мужчина положил трубку. Очевидно, у этого сервисного цента задача одна – побольше объегорить клиентов любым способом.

Совет для тех, кто может очутиться в подобной ситуации. При поломке бытовой техники стремиться обращаться в стационарную мастерскую или к знакомому мастеру, к тому, кто выполнял работу у ваших знакомых и друзей. Если приглашаете мастера по объявлению, спросите, сколько стоит его визит, многие его оценивают в 150-200 гривен. Гоните его прочь. Если мастер выполнил работу и требует высокую оплату, обязательно требуйте его паспорт. Запишите все данные и номер телефона. Это на тот случай, если после ремонта техника быстро выйдет из строя, тогда вы можете потребовать гарантийный ремонт. Вот почему мастер должен указать, что он выполнил и стоимость работы. Тогда мастер более ответственно будет относиться к работе и обязан указать гарантийный срок.