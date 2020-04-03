Грань голода ВИДЕО

В Великобритании из-за коронавируса будет не хватать еды. Об этом сообщает The Guardian. И вот почему. Безжалостный коронавирус сдетонировал массовую репатриацию гастарбайтеров, местами переходящую в бегство. Богатые страны, в которых эти люди-невидимки батрачили где-то в цехах и на полях, пустеют, и Великобритания не стала исключением. «Срочно требуются чартерные рейсы из Восточной Европы», – предупреждает правительство. В противном случае фрукты и овощи останутся лежать несобранными на полях Британии. Некоторые самые крупные фермерские хозяйства заказывают собственные рейсы, но остальным требуется помощь государства… Требуется, причем срочно, заполнить 90 тысяч вакансий… Однако по словам представителя одного из крупнейших поставщиков рабочей силы, это проблема. Они рассчитывали на Украину, но «Украина продлила блокаду границ до 23 апреля… В итоге мы остались с Румынией, у которой нет самолетов, Литвой, закрывшей границы, и единственным лучиком надежды – Болгарией».

В прошлом году, отмечает издание, иностранцы составили на британских полях 98% рабочих. То есть, грубо говоря, вообще все, кто сеял и пожинал, а также собирал, и укладывал, и опрыскивал то, что растит Великобритания, были не британцами. Преимущественно это были румыны (включая счастливых обладателей румынских паспортов из Молдавии, Приднестровья и украинской Северной Буковины) и, конечно же, болгары. Однако правительство не теряет оптимизма.

Министр среды Джордж Юстис заявил: «Наши фермеры проделывают фантастическую работу, кормя нацию в это столь непростое время… Мы должны мобилизовать британскую рабочую силу, чтобы заполнить этот пробел». Удастся ли мобилизовать и заполнить этот пробел силами самих британцев – очень сомнительно.

В Соединенном Королевстве еще в начале 2010-х годов наблюдалась огромная зависимость от ввозных рабочих рук и ввозных мозгов, так как британцы в основном предпочитают овладевать модными постиндустриальными профессиями стилистов, тренеров по фитнесу, журналистов веб-изданий, блогеров и т.д.

Однако коронавирус наносит по этой схеме сокрушительный удар – поскольку вновь выросшие между странами барьеры обнаруживают реальность в вопросе «кто тут без кого прожить не может».

То есть, во-первых, бенефициары, вроде США и Великобритании.

А во-вторых, страны – поставщики рабсилы, вроде Украины, куда сейчас возвращаются напуганные и злые миллионы заробитчан и которая в этом году, между прочим, недосчитается еще и такой огромной части национального валютного дохода, как перечисления «из-за кордона».

Тем временем в Украине под покровом ночи протащили открытие рынка земли. По данным группы «Рейтинг», 53% опрошенных выступает против купли-продажи земли сельскохозназначения. То есть большинство против. Власть пошла против большинства.

Если опустить факты нарушений регламента парламента и Конституции Украины при рассмотрении законопроекта о введении рынка земли, озвученные депутатами ОПЗЖ, то вырисовывается еще одна не менее интересная картина, о которой никто не говорит. А именно перед началом весенне-полевых работ меняются правила игры в сельском хозяйстве, и это на фоне грядущих трудностей с продовольствием по всему миру, вызванных карантинными мероприятиями. И если в Великобритании опасаются голода, то кто тогда вспомнит про Украину, голодающую из-за собственных земельных войн?