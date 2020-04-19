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МОН отменило все олимпиады

Категория: Новости / Наука и образование

МОН отменило все олимпиады

Министерство образования и науки отменило проведение IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад в связи с общенациональным карантином. Об этом, во вторник, 21 апреля, ссылаясь на соответствующий приказ сообщает пресс-служба ведомства.

“Наша цель - сохранить жизнь и здоровье наших учеников. Поэтому в этом году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось отменить IV этап всеукраинских олимпиад. Из-за карантина и угрозы распространения COVID-19 пришлось изменить практически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад”, - сказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Кроме этого, ведомство решило перенести на ноябрь финальный этап Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН.


Источник: Корреспондент.net



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