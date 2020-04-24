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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В США приступили к снятию карантина

Категория: Новости

В США приступили к снятию карантина

На США приходится наибольшее число инфицированных коронавирусом - свыше 905 тысяч человек, от COVID-19 умерли почти 52 тыс. заразившихся.

После обнародования "дорожных карт" отмены санитарных ограничений властями штатов, первыми к снятию карантина приступили в Джорджии, Южной Каролине, Оклахоме и Аляске.

На пляжах Лос-Анджелеса, несмотря на начавшуюся жару, народа было значительно меньше, чем обычно, сообщает местная пресса, подтверждая свои слова заявлением с выражением благодарности в адрес жителей начальника полиции мегаполиса.

My compliments to our community for staying away from the beaches in LA. From Malibu, Santa Monica, Venice, to Dockweiler - All Clear!! Safer at Home will get us there sooner.

Глава Белого дома сообщил, что прекращает практику ежедневных брифингов поскольку, "лживые СМИ задают только враждебные вопросы, а затем отказываются сообщать правду или точные факты".
Donald J. Trump

В США Нью-Йорк - город и одноименный штат - остаются главными очагами эпидемии.

Число жертв коронавируса там за минувшие сутки составило 437 человек, при этом губернатор штата отмечает, что ежедневная смертность держится примерно на одном уровне.

Andrew Cuomo @NYGovCuomo

Holding a briefing with updates on #Coronavirus. Watch Live:

pscp.tv
В субботу губернатор Куомо сообщил, что, по его мнению, наиболее вероятный источник появления COVID-19 в регионе - не Китай, как полагали раньше, а Италия.


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