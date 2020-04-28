Геополитика в «Джентльменах» ВИДЕО

Посмотрел на карантине «Джентльменов». По общему мнению, к которому я охотно присоединяюсь, это лучший фильм Гая Ричи за последние 10 лет. Криминальный авторитет Микки Пирсон (Мэтью МакКонахи) американского происхождения, но британской «огранки» решает «выйти из игры» и продать своё марихуановое дело американскому еврею-миллиардеру Мэтью (Джереми Стронг).

Неожиданно в игру врывается молодой и дерзкий китайский мафиози Сухой глаз (Генри Голдинг). Атакуя Микки, он использует сложные схемы от подкупа до шантажа, устраивая даже показательное ограбление одной из подпольных ферм марихуаны. Ни Микки, ни его подручный Рэй (Чарли Ханнем) к такому повороту, на первый взгляд, не готовы и, рефлексируя, стараются предотвратить полномасштабную войну, но по ходу разворачивающегося сюжета они переигрывают «плохих парней».

«Джентльмены» сняты в фирменной авторской манере мира идиотских случайностей, безумных харизматиков и неожиданных поворотов. И хотя у сегодняшнего Гая Ричи пижонские костюмчики явно доминируют над кожаными куртками, тем не менее позолоченное пресс-папье с функцией чеховского ружья все же не затмевает крупнокалиберных стволов.

Теперь о геополитических знаках: их очень много и рассыпаны они везде. Не знаю, сделано ли это намеренно, чтобы дать знак «своим», или для правдоподобности сценария, потому что еще Белинский подметил, что «нельзя истину доказывать ложью», но через образы, выведенные в фильме, можно увидеть оценку тех или иных геополитических игроков.

Итак, Китай, конечно же, подается в негативном аспекте и выводится в фильме двумя персонажами – Лордом Джорджем, торговцем «плохим наркотиком», и молодым дерзким мафиози по прозвищу Сухой глаз.

Еврейский транснациональный капитал, в фильме американский, представляет миллиардер Мэтью, он строит свою игру, используя «молодой» Китай, связь со «старым» в фильме не отражается. Благодаря коварству «молодой» Китай побеждает «старый», но тут необходимо сделать ремарку: сценарий писался задолго до короновирусных событий в провинции Хубэй, так что в этом месте фильм не оказался пророческим.

Первая половина фильма показывает противостояние льва и дракона, что поддерживается притчей, которую рассказывает Микки Пирсон. После того как дракон повержен, неожиданно проявляется вся неприглядная роль в этой истории миллиардера Мэтью. Начинается линия противостояния «венецианского» и «еврейского» капиталов, описанного еще Вильямом нашим Шекспиром в «Венецианском купце», а чтобы зритель не сомневался, Микки предлагает поверженному Мэтью вырезать фунт своей плоти. Напомню, лев, которым символизирует себя главный герой, является одновременно символом и Британии, и Венеции, где он даже крылатый!

Куда ж без русской линии? И она есть! В фильме это Аслан-младший и Аслан-старший. Россия уже не русская и не православная, разбогатевшая на газе, не активна, занимает потребительскую позицию, но попав под раздачу разборок других, ведет себя агрессивно, представляя реальную опасность для главных героев. Линия «россияне и китайцы» в фильме отсутствует, хотя и те, и другие имеются, но друг в друге не заинтересованы и существуют сами по себе.

Показана и выродившаяся британская аристократия, легко идущая на сделку с совестью ради сохранения статусного потребления, у нее нет будущего.

Кроме всего прочего, фильм пропагандирует наркотики, иезуитски разделяя их на «плохие» и «хорошие», а миллиардер Мэтью прямо заявляет, что тема канабиса будет вскоре легализована властями.

Фильм однозначно хорош, изобилует искромётным юмором и не бесполезен, так как отражает мировоззрение англосаксонских элит.