Санитарный транспорт «АРМЕНИЯ» найден!

Это событие, произошедшее 27 апреля, не может оставить безразличным никого из тех, кто чтит память о Великой Отечественной войне, 75-летие окончания которой будет отмечаться 9 мая.

79 лет продолжались поиски точного места самой масштабной морской трагедии периода Второй мировой войны, произошедшей на Чёрном море и унёсшей жизни по разным подсчетам от 7000 до 10000 человек, эвакуировавшихся из Крыма.

Построенная в Ленинграде в 1928 году «Армения» с началом Великой Отечественной войны была призвана на военную службу. Теплоход представлял из себя судно длиной 107,7 метра, шириной 15,5 метра, с высотой борта 7,84 метра и водоизмещением 5770 тонн. Обслуживал судно экипаж из 96 человек. Теплоход мог одновременно принять на борт до 950 пассажиров. На Одесском судоремонтном заводе её срочно переделали из пассажирско-грузового теплохода в плавучий госпиталь.

10 августа 1941 года «Армения» начала исполнять свои новые обязанности. Капитаном судна был Владимир Плаушевский, а главным врачом плавучего госпиталя назначили военврача 2-го ранга Петра Дмитриевского, работавшего ранее в одной из больниц Одессы.

Обстановка на фронте к этому периоду складывалась удручающе. За несколько дней до того как «Армения» официально стала санитарным транспортом, враг вплотную подступил к Одессе. Кораблю пришлось заниматься эвакуацией из осаждённого города не только раненых, но и гражданских беженцев. Затем «Армения» приступила к вывозу раненых из Севастополя. К началу октября санитарный транспорт перевез на Большую землю около 15000 человек.

К концу октября 1941 года в Крыму сложилась катастрофическая ситуация. Одиннадцатая армия Манштейна, уничтожая советские линии обороны, занимала один город за другим. Угроза падения Севастополя в течение нескольких дней была более чем реальной.

В этих условиях, приняв на борт не только раненых, но и личный состав всех госпиталей и медучреждений Черноморского флота, а также часть медперсонала Приморской армии, сотрудников пионерлагеря «Артек», женщин и детей, а также многих других нуждавшихся в эвакуации, «Армения» в сопровождении двух вооружённых катеров и двух истребителей И-153 ("Чайка") вышла из Крыма в направлении Туапсе. По утверждению очевидцев, не попавших на теплоход, в момент ухода из Ялты от нижних помещений до капитанского мостика люди стояли сплошной массой.

Случившаяся в тот роковой день трагедия, по человеческим потерям соизмеримая с гибелью четырёх «Титаников», произошла 7 ноября 1941 года в 11.25 в 15 милях от полуострова в результате атаки германского бомбардировщика Heinkel HE 111. После авиационной атаки корабль затонул всего за четыре минуты...

Если верить поздним отчётам, военным с катеров удалось спасти только восьмерых.

Точное количество жертв до сих пор не установлено.

В третьем томе «Итогового отчета по боевой деятельности ЧФ в ВОВ 1941-1945 годов» оперативного отдела штаба Черноморского флота сообщается, что «7 ноября 1941 года на санитарном транспорте «Армения» полностью погибли: Севастопольский морской госпиталь на 700 коек, военно-морской госпиталь ЧФ и его имущество, 5-й медико-санитарный отряд, базовый лазарет и многие другие... Число погибших — около 7000 человек, спаслось — 8 человек. После гибели «Армении» Черноморский флот остался без медицинского обеспечения и пришлось создавать главный госпиталь ЧФ №40, базовые лазареты, призвав врачей из запаса».

Согласно информации пресс-службы Русского географического общества 27 апреля 2020 года, судно было найдено на глубине более 1,5 км в 15 милях от Крымского полуострова. Поиски корабля активно велись последние 20 лет, было исследовано более 300 кв. км дна.

Чтобы подтвердить его обнаружение, задействовали телеуправляемый необитаемый подводный аппарат серии «РТ». С аппарата были получены видеокадры затонувшего теплохода: удалось увидеть, в частности, четкую надпись «Армения». По официальной версии считалось, что в теплоход попали торпеды, но благодаря полученной информации удалось установить, что санитарный транспорт был затоплен авиацией: на корпусе не осталось очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели вследствие возможной атаки подводной лодки.

Над местом гибели «Армении» была отслужена панихида по погибшим пассажирам и экипажу судна, им отдали воинские почести – в память о жертвах на воду спустили венок и произвели три залпа траурного салюта.

Вечная память погибшим...