В Международном гуманитарном университете состоялся онлайн брифинг для будущих абитуриентов и их родителей

Уже 17 лет в Международном гуманитарном университете готовят и выпускают лучших специалистов самых популярных и востребованных профессий. О специальностях и перспективах учебы в МГУ, и о том, как в условиях карантина будет проходить вступительная кампания 2020, шла речь в ходе онлайн брифинга, организованного Международным гуманитарным университетом совместно с Одесским региональным центром качества образования.

Президент университета Сергей Васильевич Кивалов поддерживает все формы преподавания и общения со студентами и с абитуриентами, включая дистанционную форму, которая сегодня необходимо во время карантина. Считаю, что для молодежи это очень удобная форма общения, коммуникации, и мы должны идти в ногу со временем, использовать современные технологии с нашими абитуриентами и студентами. Вместе с тем, я уверен, что и после карантина мы восстановим все, что у нас было раньше, и будем развиваться в тех направлениях, и в научном, и образовательном, которые были намечены до карантина,

- отметил проректор по научно-педагогической работе, доктор экономических наук, профессор Анатолий Гончарук.





Международный гуманитарный университет имеет 4-й уровень аккредитации. Здесь готовят бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук. Также открыты специализированные советы по защите докторской диссертации, что является признаком наивысшего уровня развития университета. Вуз также отличается высоким уровнем профессорско-преподавательского состава и постоянно совершенствующейся материально-технической базой. В этом учебном заведении созданы самые комфортные условия не только для учебы, но и культурного, личностного развития студентов. Также университет обладает уникальной спортивной инфраструктурой. Спортивно-оздоровительный комплекс МГУ на 8-й станции Большого Фонтана сегодня является одной из главных спортивных площадок города, где проходят соревнования по различным видам спорта как всеукраинского, так и международного, мирового масштабов.

В состав вуза входят: Институт права, экономики и международных отношений, Одесский медицинский институт, факультет искусства и дизайна, лингвистики и перевода. Подробнее о приеме документов и условиях обучения рассказали представители каждого из подразделений.

Учеба в Международном гуманитарном университете открывает для студентов множество возможностей. Вуз сотрудничает со многими европейскими университетами, участвует международных и образовательных проектах и программах обмена студентами.

Институт права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета готовит специалистов по специальностям право, международное право, правоохранительная деятельность, менеджмент, международно-экономические отношения, отельно-ресторанное дело, экономика и компьютерная инженерия. Как рассказала директор института, к. ю. н., доцент Яна Тыцкая, каждая из специальностей имеет свою уникальность. Так, студенты, которые выберут специальность «Международное право» или «международно-экономические отношения», по окончанию вуза получают сразу два диплома – специалиста-международника и переводчика.

Наша программа обеспечивает достаточное количество часов изучения иностранных языков, что делает вас конкурентоспособными и дает достаточное количество компетенций по изучению иностранного языка,

- отметила Яна Тыцкая.

Для большинства специальностей предусмотрена международная стажировка. Также учебная программа включает в себя достаточно большое количество часов практики, которая проходит как в государственных, так и частных структурах, являющимися партнерами учебного заведения. Одной из востребованных является специальность «правоохранительная деятельность». Абитуриентам, которые выберут это направление, кроме предоставления сертификатов ВНО, необходимо пройти еще творческий конкурс.

Пять самых востребованных специальностей предлагает Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета. Это направление вуза популярно не только среди украинских студентов, но и иностранных. Уже 10 лет институт успешно выпускает специалистов фармацевтов и провизоров. По словам директора Одесского медицинского института Виталия Шутурминского, все крупные фармацевтические кампании буквально охотятся на выпускников МГУ. Кроме «фармации», популярна и специальность «стоматология». Вуз имеет две собственные стоматологические поликлиники, где студенты проходят практику и обучаются. Также вуз сотрудничает с частными стоматологическими кабинетами. Один из крупных партнеров института – Медицинский дом Odrex, где учатся и стажируются студенты, обучающиеся по специальности «медицина». Также всего за три года здесь можно освоить специальность «медсестринство» и получить международный дипломом бакалавра медицинской сестры, который не требует подтверждения при трудоустройстве заграницей.

Новым направлением в институте является специальность «физреабилитация».

Необходимость в этой специальности в странах Европы намного выше, чем у нас. Врач-реабилитолог – это врач, который занимается спортивной медициной, хосписом, он выхаживает больных, чтобы человек мог вести здоровый и нормальный образ жизни,

- рассказывает Виталий Шутурминский.

О творческих специальностях рассказала декан факультета искусства и дизайна Нина Кравец. Обучаясь на этом факультете, можно освоить такие интересные и актуальные в наше время специальности, как графический и мультимедийный дизайн, аудиовизуальное искусство и производство, а также актер-музыкального театра и артист-вокалист.

Самое главное – это люди, которые обучают этим профессиям. Люди творчески реализованные, профессора, народные артисты, кандидаты искусствоведения. И у вас есть возможность не только познакомиться с этими людьми, но и перенять их бесценный опыт,

- отметила Нина Кравец.

Практически во всех сферах международных отношений особенно ценятся профессии переводчика. Для тех, кто мечтает освоить эту специальность, факультет лингвистики и перевода предлагает получить углубленные знания не только европейских, но и восточных языков. Здесь изучают английский, французский, немецкий, а также китайский и арабский языки. По словам доцента кафедры перевода и языкознания Натальи Шкворченко, студенты имеют возможность проходить международную стажировку, кроме того, диплом вуза позволяет работать не только переводчиком, но и преподавателем иностранного языка.

В ближайшее время будут проводиться дни открытых дверей каждого факультета, поэтому каждый институт, факультет и колледж проведут свой день открытых дверей в онлайн режиме для того, чтобы рассказать о вступительной кампании 2020 года, о вступительных экзаменах, конкурсных балах, новых специальностях, перспективах трудоустройства и международном сотрудничестве, и всём том, что необходимо для того, чтобы стать студентом Международного гуманитарного университета,

- подытожила итоги брифинга ответственный секретарь приемной комиссии МГУ Юлия Шарапановская.

Вступительная компания будет проходить с соблюдением условий карантина. От всех участников ВНО требуется соблюдать масочный режим, а также санитарные нормы и безопасность.

Сроки вступительной компании, по словам директора Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолия Анисимова, пока не утверждены.

Точные даты будут известны после 21 мая. Пока предусмотрено два варианта для проведения внешнего независимого тестирования: с 25 июня до 17 июля либо с 17 августа по 4 сентября. Творческие конкурсы, которые необходимо пройти при поступлении на некоторые специальности, перенесены на срок с 1 по 12 августа. Для выпускников 9-х классов вступительная компания будет проходить с 30 июня по 14 июля. А для выпускников-бакалавров, специалистов, магистров сроки вступительной компании не меняются.

Предполагается, что следующий учебный год начнется с 15 сентября.