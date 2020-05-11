Исками берегите правду о Победе в Отечественной Войне!

Приближение 9 мая подстегнуло разных недоброжелателей всячески очернять и умалять величие отмечаемой в этот день Победы над нацистской Германией. Чернят –чтобы внушать несведущим обман (разных степеней глупости) и ранить души людей, оскорбляя священные для них воспоминания и заповеди родителей. Оба эти умысла – преступны, но ныне правящие в Украине даже не пытаются как-то пресекать эти изуверства над исторической памятью народа-победителя. Её всё чаще предают на поругание неблагодарных ничтожеств…

Но не надо малодушно опускать руки, лишь утирая слезы и успокаивая нервы корвалолом! Испытавшие такой «моральный ущерб» должны участвовать в совместном сопротивлении шабашу реваншистов. Правовых «оснований» и возможностей для этого – хватает, а столь нужное время добавляет «коронавирусный карантин». К тому же такие правозащитные инициативы не только не наказуемы, но могут, грамотно подавая судебные иски вознаградиться взиманием с обидчиков финансовых компенсаций (как трофеев в современной информационно-психологической войне). Это доступно даже начинающим юристам. Не бойтесь, а думайте, как толковее побеждать в таких спорах! Ибо защищать так (не только по праздникам) святую правду о выстраданной Победе 9 мая 1945 года – лучшее благодарение павшим в боях за нашу Родину.

«Долбите» извращенцев истории исками – во благо!

Как и в каких случаях законодательство Украины позволяет наказывать выплатами денежного «возмещения» и иными обязанностями за причинение обидчиками морального вреда – массу сведений легко найти в интернете, а полезные консультации лучше брать у тех, кто уже добивался успеха в таких делах. Но есть общие базовые требования:

- обжаловать надо – конкретные деяния ответчика;

- обосновывать свои требования – логично и реалистично;

- подтверждать утверждения – признаваемыми в судах доказательствами;

- требовать своего – упорно и вызывая сочувствие судей (они же – люди) и общества;

- ссылаться на «прецеденты» (включая практику ЕСПЧ), подходящие в Вашем случае.

Очернителей ратного подвига и Победы нашего народа уместно «привлекать» к ответственности за одно или несколько деяний из следующего букета вредительств:

- причинение вреда здоровью оскорблением патриотических чувств и человеческого достоинства ветеранов и членов их семей;

- причинение вреда авторитету государства «Украина» (и чувствам ее граждан);

- обман несовершеннолетних (в т. ч. некоторыми деятелями «образования» в сфере исторических наук);

- провокация лживыми домыслами розни между гражданами разных возрастов, национальности, религиозных и идейных убеждений;

- создание искусственных помех пользованию граждан правами, прописанными в Конституции Украины (в статьях 34, 35, 36 и др.)…

При этом в украинском законодательстве дальновидно не ограничили число исков, которое вправе подавать один и тот же гражданин (или организация). Нет лимита и на предъявление числа исков любому «нарвавшемуся» физическому или юридическому лицу. Не зря толковые юристы, оценив перспективность исков о возмещении морального ущерба, наработали приемы, позволяющие в короткий срок одновременно обрабатывать десятки и сотни таких однотипных дел – как на конвейере.

Не случайно на Западе даже крупные фирмы боятся давать клиентам поводы для претензий и склонны спешно улаживать споры «откупными» даже при сомнительности доводов жалобщиков. Практика Украины тоже подтверждает, что иски за «аморалку» проще и перспективнее подавать не против физлиц (тем легче прятаться, добывать справки о «финансовой неспособности» и иначе уклоняться от наказаний), а против… стабильных, крупных, официально зарегистрированных организаций. Особенно уязвимы – деятели госучреждений.

Ныне умственная инфекция клеветнических атак уничижения Победы наших защитников в Великой Отечественной войне нарушает нормальную работу даже некоторых госучреждений Украины. На них и стоит обратить внимание в первую очередь. Можно оспаривать даже недипломатичные заявления видных чинов МИДа и посольств за границей. Но, чтобы никак не мешать украинскому Кабмину решать важные и множащиеся проблемы страны, патриотичным украинцам со всех точек зрения лучше заняться претензиями к бездельникам чиновникам очень странного «центрального органа исполнительной власти», где регулярно провоцируют скандальные возмущения умонастроений, прикрываясь вывеской «Украинский институт национальной памяти» (УИНП).

Трепанация реваншистами поминания Отечественной войны

В канун 75-летия Победы на сайте УИНП под видом «мемуаров» опубликовали кощунственную (как «черный юмор») байку, будто прославленный Милетон Кантария водрузил Красное Знамя над Рейхстагом – невольно: из-за угрозы. Якобы он с другими бойцами не только не рвался выполнить эту почетную миссию, но даже «став протестувати, але вибору не було: або вперед на райхстаг, або військовий трибунал…».

Автором этой «версии» УИНПовцы указали некоего «Петра Савича», не дав ссылок ни на какой архивный документ (в уничтожении части которых давно обвиняют прежнего директора УИПН В. Вятровича). Опубликованная чушь противоречит массе проверенных и давно введенных в научный оборот документов и явно призвана умалить подвиг советских воинов. А выбор времени для такого вброса – еще более кощунственен. За такое надо карать по законам Украины, чтобы входящие в раж клеветники не вводили сограждан в грех расправы «судом Линча».

УИНП, где за средства украинских налогоплательщиков так вольно оскорбляют память нашего народа, в нынешнем виде был создан в 2014 году, благодаря Постановлению КМУ (А. Яценюка) от 12.11.2014 года. Цель его создания тогда в уставном «Положении» указали обтекаемо:

«реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу».

Но изучая противоречивое изложение уставных задач деятельности УИНП легко понять: это – не научно-исследовательский проект, а лавочка пропагандистов. Причем внушать они норовят не некую «новую консолидированную идею украинского народа». Нет! Там нет ни слова об изучении достижений украинцев в период УССР. Ни слова – о развитии тогда здравоохранения, культуры, хозяйства, быта, росте народонаселения. Вместо этого нацеливают искать мнимые «подвиги» иных деятелей, прежде всего – из лагеря неудачливых политических противников «советской власти». Утиль их идеек сеют в умы сограждан, сдабривая в т. ч. пересказами сочинений… «коллаборационистов» гитлеровского режима Германии периода 1933-1945 гг. В «положении» УИНП это указано – кодовыми фразами «между строк». Например:

«1) …організація всебічного вивчення історії українського державотворення, етапів боротьби за відновлення державності… …увічнення пам’яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України…».

При этом записанные там слова о «защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» были внесены для маскировки и соблюдения приличий, или… изначально задумывалось принимать в число сотрудников УИНП «профанов», «дебилов» и конченых лжецов.

Ведь главным объектом культа поклонения этот «институт» навязывает реляции о деяниях разных групп ОУН. Хотяобе секты ОУН помогали гитлеровцам в 1941 году оккупировать земли УССР, а до этого один из их вождей С. Бандера пытался активно вредить присоединению Волыни и Галичины (именовавшимися ими «ЗУЗ», т. е «западно-украинские земли») к основной части Украины («восточно-украинским землям» или «СУЗ»). Бандеровцев наущали бороться против такой территориальной целостности и не особо противились тому, что немецкие оккупанты в 1941 году «воссоединили» Галичину с отдельным административным образованием («генерал-губернаторством» или «Гг», как кратко именовали в ОУН), включавшем часть территории бывшей Польши (Речи Посполитой).

Ту постыдную правду о соучастии ими славимых в раздроблении УССР пропагандисты УИНП всячески замалчивают. А само присоединение ЗУЗ к УССР (сначала в 1939 г., потом в 1944 г.) трактуют, как «злодеяние». Не менее показательны и их попытки умалять преступления немцев с подельниками и очернять борьбу Красной Армии, взявшей Берлин («логово» Гитлера).

В канун 75-летия Победы в нашей Великой Отечественной войне писаки УИНП в очередной раз беспардонно рекламировали «альтернативную» версию. Убеждали, что важна лишь «Вторая мировая» война и надо развенчивать «мифы» о некой «Отечественной войне» нашего народа. Не смущает их даже явная неадекватность внушаемого «учета» войн. Ведь окончанием «Второй мировой» признана капитуляция 2 сентября Японии, а что же мы отмечаем 9/8 мая?

Инструктируя своих клиентов и адептов, как трактовать Победу СССР в коалиции с США и Великобританией над гитлеровским «Рейхом», УИНПовцы опубликовали на сайте в виде врально-учебного набора «материала» из смести тезисов и ссылок на рекомендуемые «источники» знаний. Их изучение – кладезь для желающих предъявить судебные иски за поругание над трактовками истории Украины.

Лохотрон бандерофилии изобличить легко: вдумываясь

Выявить грешное можно со второго предложения «предпраздничной» методички УИНП, где заявлено:

«Україна вшановує пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також інших жертв війни».

Можно легко доказать лицемерие фразы УМНП об уважении «каждого», боровшегося против «нацизма» на примере их нападок на военачальников РККА. Можно возмутиться предложением чохом чествовать «других жертв войны», куда легко отнести не только пострадавших гражданских лиц, но и гитлеровских вояк, погибших на Восточном и ином фронтах. Вторая претензия более чем оправдана, поскольку хитрецы УИНП сформулировали фразу двусмысленно, заменив предлог «против» – союзом «з». Значит этот «месседж» содержит скрытый посыл: чествовать тех, кто боролся вместе «с» нацизмом? И это подтверждается подборкой УИНП иных материалов, приуроченных к 75-летию под указанием чествовать «День памяти и примирения 8 мая», когда командование германских войск согласилось на «примирение» путем полной капитуляции.

Такое понимание «памяти» прямо предписано ниже иной фразой:

«День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні символізує не тріумф переможців над переможеними, а має бути нагадуванням про страшну катастрофу…»

Отмечать годовщину «страшной катастрофы» – унаследованная обязанность жителей Германии, которая немало пострадала из-за повторно участия в авантюре захватнического похода на Восток. Но мы-то здесь причем. Украину ввели в когорту стран-победительниц и удостоили (по настоянию руководства СССР) с 1945 года места в ново-созданной ООН, признав ее территориальное расширение за счет довоенных земель Польши, Венгрии, Румынии. Не логично нам считать Победу в судьбоносной войне– «не триумфом», а напоминании покаяться. Чью память (какой «ниции») норовит УИНП пришить современным украинцам?

Это подсказывают другие опусы той же методички. Например, пережевывается тезис:

«Українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців».

Да, это трагедия, но кто (чья империя) понуждала одну часть украинцев убивать соотечественников – УИНП тут прямо не говорят, умалчивая о «секрете полишинеля»: это инспирировали спецслужбы «Рейха», наущая через подконтрольную им ОУН. Признание этого факта махинаторы УИНП затемнили архи-глупым «пояснением»: заявлением полной нелепицы:

«Трагедія Українського народу в роки Другої світової полягала в тому, що на час початку війни він був розділений між кількома державами».

Да это историческая драма. Но её удалось почти полностью решить, соединив УССР и ЗУЗ. Причем, крупных жертв в 1939 году от жителей ЗУЗ для этого не требовалось: немцы и поляки в тех условиях вынуждены были не мешать «Освободительному походу» РККА и это приветствовали местные украинцы (особенно на Волыни, пребывавшей до 2015 года в составе Российской империи).

«1) німецько-польська 1939–1945 років (у 1939-му регулярна, а потім – підпільна);

2) польсько-радянська 1939 (неоголошена, відома як “Визвольний похід в Західну Україну”);

3) радянсько-румунська 1940–1945 (спочатку неоголошена – радянське вторгнення в Бессарабію та Буковину 1940-го, потім регулярна та підпільна – частина німецько-радянської війни);

4) німецько-радянська 1941–1945 (регулярна та підпільна, теж відома як “Велика Вітчизняна”);

5) німецько-українська 1941–1944 (підпільна);

6) радянсько-угорська 1941–1945 (регулярна та підпільна, частина німецько-радянської);

7) польсько-українська 1942–1947 (підпільна);

8) радянсько-українська 1939–1954 (підпільна).»

Очевидным враньем в этом перечне является упоминание «подпольной немецко-украинской войны 1941-1944» отдельно от – «немецко-советской» (Великой Отечественной), логичным завершением которой стал поход Красной Армии на Берлин и капитуляции немцев 8/9 мая.

Еще важнее, что после того Дня Победы, предлагаемого отмечать «Днем примирения» УИНП учит вести отсчет «Второй мировой» и далее аж до 1954 года. Этим напомнили, что кое-кто не «примирялся» в реальности, а просто притворялся и вредил «подпольно». Но это меркнет в сравнении с масштабом «мировой войны» и такая трактовка не достойна претензий на научность.

А причина таких «версий» известна: забота о «героизации» деяний ОУН. Из-за уступчивости этому нынешних «историков» нам плодят массу кощунств и фантасмагорий от которых у обучаемых может развиться шизофрения. Например,

эти «просветители» помянули другой спорный тезис:

«Українці воювали… і зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Ціною цього стали надзвичайні втрати упродовж 1939 –1945 років – українців та інших народів, які проживали на нашій землі й боролися проти тоталітарних режимів…».

Известно, что до 22 июня 1941 г. украинские военные в войну против гитлеровской Германии не вступали: служившие в РРКА, занимая (населенные в т. ч. украинцами и белорусами) восточные окраины Речи Посполитой, разгромленной немцами, с последними не сражались. Воевали в той войне лишь несколько тысяч западно-украинских сторонников Германии (участвовавших в диверсиях против польских войск). К кому же относить тогда фразу о борьбе в это время «против тоталитарных режимов»: к властям Польши или СССР? Последний вариант не соответствует датировке, так как на землях ЗУЗ редкие диверсии «бандеровцев» начали происходить не ранее 1940 года (когда на то были даны указания и помощь из-за границы).

Кто тогда с кем боролся, «чьи тоталитарные режимы» виновны, например, в резне между ОУН и жившими в ЗУЗ поляками – трудно понять без указания конкретики, чем злоупотребляют «спецы нацпамяти». Но правда о Войне за Украину находится не в методичках и прочей брехне УИНП, а в свидетельствах очевидцев и реальных «первоисточниках».

Фейк «возобновления державы» в 1941 году

Большая группа участников «освободительных соревнований» на ЗУЗ, как известно, бежала в Германию и далее, в том числе в США. Некоторые перед уходом в мир иной оставили в архивах (недоступных шулерству В. Вятровича) воспоминания-исповеди и реальные документы. Популяризуя их, в Киевском Нацуниверситете им. Т. Шевченко в 2001 г. издали небольшой по объему, но познавательный сборник о ходе «Возобновления Украинской державы» в 1941 году.

Соавтор того издания Владимир Сергийчук (в сане «доктора исторических наук») за средства спонсоров рискнул убеждать, что одобрение 30 июня во Львове на собрании «свидомых» активистов резолюции о «Возобновлении Украинской Державы» имело огромное значение и оправдывает содействие деятелей ОУН оккупации УССР в 1941 году. При этом приоткрыли завесу о том, чем и как конкретно тогда занимались те «борцы».

Например, из отчета «проводника» одной из «походных групп» можно узнать, как на пятый день той войны развивались события близ поселка Краковец (у границы между оккупированной Польшей и Львовшиной).

Присланные от ОУН(б) проводили в селах наставления (в том числе через служителей УГКЦ) местным жителям готовиться к «новой украинской власти» и продолжать хозяйствовать под немецким контролем. Также имели указание руководства ОУН(б) провоцировать дезертирства из Красной Армии и иными способами вредить её сопротивлению немцам.

При этом «проводник» (из числа эмигрировавших из ЗУЗ до войны) шел в обозе германских войск и корректировал свою работу по указаниям офицеров секретной службы с кодовым обозначением обозначенной I.C. Например, прибыв к лейтенанту Липпелю, ОУНовец подтвердил свои полномочия паролем, доложил интересующие сведения и получил задание добыть немцам информацию о ситуацию за линией фронта («на тамтих теренах»). Вояки «походной группы» на такое дело не отважились, т. к. «не знающим условий очень тяжело идти» и удумали убедить немцев заслать в советский тыл… кого-то из группы военнопленных. Как узнали они от Лепеля, немцы захватили 20 дезертиров из РККА: 19 срочно призванных из ЗУЗ (Из Львовщины и Франковшины) и 1 – «москаля» из СУЗ. Но то рацпредложение было не адекватно: дезертиры бежали домой, а не в ряды помощников («хиви») вермахта.

Но главное, что большинство других красноармейцев упорно сражались в окрестностях Краковца, вынудив немцев и «походную группу» готовиться к тактическому отступлению. Проводник в своем отчете об этом сообщал так:

«…большевики змасували велику силу проти панцирної зброї й піхоти та бороняться завзято… Їх артилерія б’є цільно й добре назагал. У німців помічує ться також навіть повздержливсть бойових акцій».

А 20 июля другой «проводник Мік» докладывал о выполнении им пропагандистских работ на Житомирщине и вынужденной остановке в Киевской области близ Макарова из-за упорного сопротивления и контр-атак Красной Армии.

Этим ОУНовцам удалось оказать немцам существенную помощь разведданными. К ним явился селянин Распутный и выдал точные данные о местоположении одного из засекреченных укрепрайонов РККА. И «походная группа» срочно помчалась докладывать о том в штаб действовавшей там немецкой танковой дивизии.

Но немцы не срезу воспользовались донесением от ОУН(б): их дивизию срочно перенаправляли на южный участок германо-советского фронта: ведь под Одессой РККА нарушала «гениальные пляны» фюрера.

Примечательно, что автор отчета точно доложил через какого офицера (Варнедорфа) из службы «I.C.» он был принят немцами, как «свой» из ОУН(б). Таким гостям немцы даже позволили слушать украиноязычные передаст из Бухареста и Варшавы и получать вести из родного Сокаля.

А для укрепления этого бендеровско-немецкого альянса «походная группа» тиражировала в распространяемых газетах приветствия немецкой армии (на украинском и немецком языках). Из-за этого приходилось переделывать (уменьшая обещания свобод) проект еще одного акта о провозглашении «независимой державы». Но немцы повторить в Киеве такой фокус не позволили.

Примечательно, что на следующий день 21 июля командующий всеми Северными походными группами ОУН(б) жаловался на «сворачивание» немцами работы таких помощников. В Житомире им запретили доступ в городскую типографию и некто «Василь» грустно констатировал:

«…писання МікА про друкування в Житомирі вже не актуальні».

Дав немного потешиться (как дурни – торбой) рядовым ОУН(б) «плянамі» про доступ к управлению захваченными вермахтом территориями СУЗ, немецкие администраторы без жалости потом гнали назад в Галичину холопов, сделавших свою предательскую работу. И это – закономерно для следующих правилу «Рим предателям не платит». А разочарованные «боевики» ОУН(б), завидуя конкурентам ОУН(м) лишь жаловались на «непонимание» немцами нужности предлагаемых услуг. Но никаких силовых протестных акций не учиняли. Лишь горевали о напрасных трудах устроения по ходу движения немецких войск приветственных митингов и праздничных арок, которые, как указано в одном донесении, строили – не местные люди, а «наши» (из ОУН) младшие помощники «натиска на Восток».

Сказки УИНП про «украино-немецкую войну» не подтверждены событиями реальной истории. О том еще в 2008 году по поручению канцлера ФРГ А. Меркель уведомили интересовавшихся ученых Исследовательского учреждения военной истории в Потсдаме:

«Мы разыскивали информацию в находящейся в распоряжении у нас литературе, но к сожалению, не нашли никаких сообщений о потерях Вермахта из-за национально-украинских организаций Бандеры и от ОУН-УПА».









Даже в мемуарах реальных членов ОУН таких воспоминаний нет: трудно «вспомнить» то, чего не было. Зачем же украинским гражданам терпеть оскорбления из центрального ведомства лжи – детища Вятровича-Яценюка и Ко?! Пользу от них можно получить лишь одним способом: взыскивать компенсации за ранее и ныне наносимый моральный ущерб.

А народную Память о Великой Победе и других событиях драматической истории украинцев можно сохранить лишь покончив с УИНП – рассадником умственных инфекций. Это можно сделать ко Дню Освобождения Украины долгожданным подарком нашим ветеранам! Всем – кто «ковал» и выстрадал ту Победу «со слезами на глазах»…

Труд обороны славы предков нужно продолжать

Людям, по разным причинам сомневающиеся, что им (а не уже похороненным героям) надо исполнять часть общенародного дела сохранения и передачи преемникам светлой памяти о Великой Победе и спасении украинского народа, опасно забывать ряд простых истин.

Добыли в 1941-1945 годах ту спасительную свободу жить на своей земле – не чудом, не тостами или показными «флэшмобами», а сверх-напряжением усилий миллионов фронтовиков и тружеников тыла. Мучительными трудами вымощены и подвиги воинов, кто в зной и в холод рыли окопы, тягали «инструменты» своих работ, одолевали водные преграды и т.д. «пахали», чтоб разбить лютого врага – «Das Dritte Reich». Ныне требуемые от нас усилия в сравнении с тогда сотворенной Победой – пушинки, избегать которых – грех

Предать ту Победу наших предков на поругание чужаков (включая последышей недобитых нацистов) – прямая дорога (Roadmap) к поражению наших морально-политических прав жить в Украине «хозяевами», а не как «маленькие украинцы» (untermensch).

Охранять и отстаивать свои права – гражданам всегда надо самим, не доверяясь на волю перепродажных посредников: от пестуемых кем-то «правозащитников» до как-то получающих власть «президентов». Нам, ныне живущим, надо чтить жертвенный Подвиг тех, о ком Поэт-правдолюб сказал:

«Наши мёртвые нас не оставят в беде, Наши павшие — как часовые…».

Они в разные минуты прожитых жизней свои долги перед Родиной выполнили, ничего от нас не потребуют. А отстаивать выстраданную ими правоту истории и места украинцев на Земле нужно уже не им, а нынешним и будущим потомкам. Поэтому:

«Покуда сердца стучатся,—

помните!

Какою

ценой

завоевано счастье,—

пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет,—

помните!

О тех,

кто уже никогда не споет,—

помните!

Детям своим расскажите о них,

чтоб

запомнили!

Детям детей

расскажите о них,

чтобы тоже

запомнили!

Во все времена бессмертной Земли

помните!

К мерцающим звездам ведя корабли,—

о погибших

помните!

Встречайте трепетную весну,

люди Земли.

Убейте войну,

прокляните

войну,

люди Земли!

Мечту пронесите через года

и жизнью

наполните!..

Но о тех,

кто уже не придет никогда,—

заклинаю,—

помните!»







