Отказ перевёртышей от Дня Победы: «подножка» – гаранту, услуга – врагам

Обскакать пришлых и местных нарушителей законов Украины всё чаще норовят засевшие в Киеве VIP-чиновники. Ославились так и в преддверии 9 мая 2020 года: не озаботились организацией предписанных к этой дате чествований наших воинов-победителей. Ни президент Зеленский, ни две Зе-команды Кабмина Украины не издали никаких полагающихся указов, постановлений или иных распоряжений о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ту аномальную забывчивость сотен «тружеников» Офиса ПУ и Кабинета МУ рискнул пояснить лишь «непотопляемый» МИДовец Вадим Пристайко, публично заявив:

«Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 Мая…».

Жаль, что никому из этих «властелинов» Украины не довелось один на один отвечать за такую «позицию» перед фронтовиками, с боями взявшими Берлин в апреле-мае 1945 года. Но что побуждает пристаек и прочих из окружения В. Зеленского так подло «благодарить» за счастье мирно прожитых лет детства, юности и карьерных турбовзлетов?

Первейшей обязанностью всех «чиновников», числящихся на госслужбе, признано соблюдение законов державы, платящей им зарплаты. Это четко прописано в ЗУ «Про державну службу».

Обязать чиновников к законопослушанию логично – иначе взимание в их пользу «налогов» и прочих поборов трудно отличать от «рэкета» и недовольные такой несправедливостью получат моральное основание «гнать в шею» нечестных чинуш (от «ведущих специалистов» до разводящих «президентов») или избавляться от «ига» таких политических деятелей иначе.

Тем не менее чиновник с опытом В. Пристайко дерзнул заявлять: «не собирается праздновать» былую Победу. Хотя это предписано не только в принятом в конце 2019 года спорном Постановлении Верховной Рады, но и в отдельном ЗУ «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», который был принят в 2015 году (в пику подобному ЗУ предшественников). В статье 1 того ЗУ (ссылаясь на ст. 11 Конституции Украины) четко прописаны указания (всем) чиновникам Украины:

«3. В Україні щороку 9 травня відзначається державне свято – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги). 4. Порядок проведення меморіальних та урочистих заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення і Дню Перемоги, визначається Кабінетом міністрів України».

Это обязательно и для чиновника-«отказника» В. Пристайко, занимавшего и занимающего важные посты в обоих правительствах, сформированных ныне правящей партией «Слуга народа». А значит, В. Пристайко выступил не только отказником исполнения одной из обязанностей украинских чиновников, но и как откровенный вредитель выполнения Кабмином несложной обязанности – официально издать соответствующее постановление. Подобное в 2019 году исполнил КМУ В. Гройсмана (в составе которого этот В. Пристайко занимал чин заместителя министра), а ранее – выполняли все предшественники. Ибо на госслужбе служебная обязанность перевешивает любые «хотелки» даже очень и очень «высоких» начальников.

Конечно, о подобной обязанности могли не подозревать некоторые члены правительства А. Гончарука (которому, как признавались знатоки, подсовывали в подчинение даже «дебилов»). Но не из их числа В. Пристайко (кем-то хранимый в номенклатуре МИДа Украины). Он достаточно сведущ в данном вопросе и как отпрыск экс-генерала КГБ-СБУ не мог не знать о риске политических последствий демонстрации неуважения к чествованию Дня Победы. В нашей стране такой кульбит гарантирует ныне правящей партии обвал рейтингов поддержки населением в половине регионов. Не для того ли В. Пристайко высказал отказ – не персонально от своего имени («Я не бу…»), а от имени всех: «Мы не собираемся…»?

Хотя было понятно (даже не имея «источников» в компетентных органах), что многие голосовавшие в 2019 году за партию «слуг народа» (при власти которых В. Пристайко дважды повысили в чине) заведомо сочтут нынешнее неуважение властей ко Дню Победы как обман предающих.

Грех лицемерия на памяти об Отечественной войне

В 2019 году значительно добавило симпатий украинцев к В. Зеленскому обнародование мнения, что он чтит боевые заслуги своего деда-фронтовика Семена Ивановича, участвовавшего в боях в составе 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Особенно растрогала людей публикация в Фэйсбуке «семейной фотографии», где внук Владимир задумчиво всматривается в изображение своего деда-полковника на могильной плите.

Но доверие к В. Зеленскому со стороны людей, чтущих подвиг воинов Красной Армии (освободивших свою страну и разгромивших фашистскую Германию с сателлитами), поколебала «ложка дегтя». Днем ранее новоизбранный президент Зе «блеснул», как фотомодель на фотосессии постановочной сцены «примирения», где взялись за руки «бывшая связная УПА» и ветеран Вооруженных Сил СССР Иван Аникеевич Залужный.

Но этот трюк политических рекламистов вызвал немало критики со стороны знающих его предысторию. Во-первых, то было плагиаторским повтором прежнего (времен президентства П. Порошенко) изыска «воспитателей» из Украинского института национальной памяти, когда Иван Залужный так «примирялся» с сотником УПА Мирославом Симчичем. Во-вторых, «примиряться» с бойцами УПА у Ивана Залужного нет причин – в годы Второй мировой войны он в 1945 году повоевал (заслужив орден Красного Знамени) лишь за порт Сэйсин в Корее и никак не «пересекся» в боях ни с войсками германского вермахта, ни с их помощниками на Западной Украине. Зато больше горя этому бывшему морскому пехотинцу причинила необъявленная война на Донбассе, где в 2014 году, воюя в рядах ВСУ, погиб его внук Иван. Тогда и приметили ветерана-долгожителя «пиарцы» П. Порошенко и за произнесение желаемых речей и наставление других участников «АТО» пожаловали утратившему внука орден «За мужество». Потешили тогда деда (чтоб не грустил, как на фотосессии с В. Зеленским) пополнением «иконостаса» наград, боевая из которых лишь одна – советский орден Красного Знамени.

Правда, то победное Красное знамя новоявленные «воспитатели памяти» запрещают ветеранам и всем нам свободно и гордо показывать: уголовно преследуют, как за поджог рейхстага… И несправедливость аномального запрета славить Победу наших предков никак не спешит исправить «народный президент», игнорируя жалобы даже ветеранов-земляков из Кривого Рога.

Беда умственной «капитуляции» правящих державой

Халатное равнодушие к памяти об Отечественной войне нашего народа и к исторической правде В. Зеленский выказал спустя месяц после вступления в должность, пафосно озвучив сумбурную «официальную» версию. Тогда 22 июня в День скорби и памяти… он «напомнил», что 79 лет назад с бомбардировок (германскими Люфтваффе. – Ред.) Киева началась не роковая для украинцев Отечественная война, а иное: «Вторая мировая (война. – Ред.) ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины… Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну… Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни».

Верить ли призыву «помнить страшные годы» путающего хронологию общеизвестных фактов? Ведь не спорит даже В. Вятрович, что (после легких захватов Австрии и Чехословакии) 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу, за что 3 сентября Германии объявили войну (не ведя никаких боевых действий) правительства Великобритании и Франции. Превознося демарш последних, историки сговорились считать его «началом Второй мировой войны». Но ничем те «союзники» не помогли полякам, чьи правители ночью 16 сентября тайно эмигрировали. И 17 сентября в ход германо-польской «мировой войны» вмешался СССР. Ограничив зону военной кампании вермахта, навстречу атаковавшим выступила Красная Армия, чтобы отдалить войну от Киева, Винницы, Житомира… Тогда Западную Украину удалось присоединить к УССР без крупных боев ввиду приказа Польского верховного командования своим войскам не противодействовать «Освободительному походу» РККА. Но уже тогда бои шли на окраине Украины – жестоко бились польские войска с вермахтом, например, близ занятой немцами Равы-Русской. Не имея резервов воевать и против СССР, Гитлер согласился тогда ограничиться землями Польши без Галичины, Волыни, Белостока, И лишь 22 сентября 1941 года фюрер возобновил «натиск на восток», атаковав уже нашу страну. Тот драматический день и поминаем мы как начало войны нашего народа. Её иностранцы прозвали «советско-германской», а наши предки сочли «Великой Отечественной».

Разницу между той трагедией нашего народа и чьей-то – «мировой» – сознают реальные патриоты Украины. Иначе – грош цена словесам о подвиге защитивших и победах выживших в той лютой бойне. Отношение ко Дню Победы нашего народа четко показывает, кто чужаки, а кто – наши.

Поэтому надо отдать должное министру-«еврофилу» В. Пристайко: заявив отказ праздновать 9 Мая, он чётко показал, чей он. И помогает «вывести на чистую воду» своего нынешнего шефа – президента В. Зеленского, чье затянувшееся отмалчивание тоже красноречиво.

Но оба эти VIP-чиновника должны сознавать: умаляя причастность Украины к разгрому Красной Армией войск гитлеровского блока, они помогают усомниться в справедливости установленного в 1945 году разграничения стран Европы. А это облегчает территориальные и иные претензии к вверенной им нашей Украине… Поэтому давно уже знатокам следует присмотреться к продолжаемой В. Пристайко серии спорных и явных «ляпов» в поддержании международных позиций Украины.

Кому служат «еврофилы», изменяя Украину?

Среди украинских дипломатов давно завелась ересь измены суверенного статуса нашей Украины. Кто-то как-то наущает покончить с выстраданной «самостийностью», вступив в какой-нибудь межгосударственный союз. Особо усердствуют тянущие в ЕС, назвавшись «еврофилами». Но изучая их реальные деяния и источники внешнего финансирования, учтя распределение власти в хваленом «Евросоюзе», легко выявить среди таких отказников от украиноцентризма германофилов. Культивировать их стали после объединения Германии в 1990 году всё более активно, беря в разработку прежде всего выходцев из Галичины и Буковины, долгое время пребывавших до 1918 года под властью империи Габсбургов (чей культ нам теперь норовят навязать).

Не чужд германофильству и В. Пристайко. Его отец, дослужившись в УССР до генеральских чинов в КГБ, был рожден не в СССР, а в селе Калушского повета, включенного Гитлером в 1941 году в состав подконтрольного «Генерал-губернаторства для оккупированных польских областей». Единым государственным языком там установили немецкий, а население разделили по степеням «арийскости». И многие сельские парни с Галичины, стремясь «подняться» из предпоследнего сорта, поступали на службу «шуцманов» и даже в карательные войска СС. Был ли в их числе дед нынешнего дипломата В. Пристайко – последний умалчивает, но испытывает пиитет к политикам Германии, охотно исполняя «рекомендации» нынешнего канцлера А. Меркель.

Сочувствуя краху (гитлеровской) Германии во «Второй мировой» войне, германофил В. Пристайко не сомневается, что отмечать годовщину разгрома «Третьего рейха» надо так, как установили там: «Днем скорби и примирения» и непременно 8 мая (по берлинскому времени момента подписания в Карлсхорсте Вильгельмом Кейтелем с «коллегами» Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил).

Времена и «позиции» государств меняются, прежде проигравшие ищут реваншей, а преемники благополучно выживших в Западной Германии и Канаде бывших служак «Рейха» подбирают себе в разных странах ассистентов. Не потому ли в последние годы управляющие МИДом в Киеве всё больше пекутся не о прекращении расколов Украины, а о «безопасности Европы»? И одновременно ищут поводы для конфронтации с Российской Федерацией, будто кто-то побуждает их «поквитаться» жизнями украинцев за былое поражение евронацистов…

Примечательно, что В. Пристайко, став вице-премьером по вопросам «европейской и евроатлантической интеграции», озабочен не исправлением неравноправных договоров о торговле Украины с ЕС, не поисками рынков сбыта для украинских фермеров и промышленников, ни привлечением в Украину средств «меценатов», а… отправкой «гастарбайтеров», остро понадобившихся в ЕС, начиная с главной державы этого блока.

Поэтому от президента В. Зеленского его избиратели ждали исправления странной внешней политики укрочинов, помогающих «ползучей колонизации» Украины. Но на это рассчитывать не приходится, пока действия стажирующегося «главы государства» направляют разного рода инофилы. Нужно искать реальных защитников украинского народа и не позволять чужакам «дерибанить» нашу память о былых свершениях славных предков, где особого почета заслуживает Победа 1945 года.