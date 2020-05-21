День отрытых дверей online в Одесской Юракадемии: будущие абитуриентами узнали о перспективах учебы на факультете гражданской и хозяйственной юстиции

Национальный университет «Одесская юридическая академия» продолжает проводить online встречи с будущими абитуриентами. Очередной день открытых дверей прошел на факультете гражданской и хозяйственной юстиции. К прямому эфиру на youtube подключились более тысячи выпускников и их родителей из всех регионов Украины. Так же трансляции одновременно велись в социальных сетях facebook и Instagram. Будущих студентов интересовали условия поступления и перспективы учебы в одном из самых инновационных высших учебных заведений страны.

Эти мероприятия были инициированы президентом университета Сергеем Васильевичем Киваловым. Прошлая встреча, которая проходила две недели назад, неожиданно получила большой резонанс. Сегодня к нашему эфиру подключилось еще больше абитуриентов, они задавали много вопросов и изъявили однозначное желание поступать на факультет гражданской и хозяйственной юстиции. — рассказывает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» Денис Колодин.

Сегодня на факультете преподается целый ряд уникальных дисциплин, которых нет ни в одном вузе. Студенты имеют возможность стажироваться в государственных учреждениях, силовых структурах. Одним из главных преимуществ Национального университета «Одесская юридическая академия» является 100% трудоустройство своих выпускников. Сегодня специалисты с дипломами Юракадемии строят карьеру в Министерстве юстиции Украины, офисе Генерального прокурора, Государственном бюро расследований, НАБУ, адвокатуре и нотариате.

В вузе также широко практикуются международная стажировка и учебные визиты. В одной из последних поездок, в Европейский суд по правам человека, приняли участие около 50 студентов.

Наша академия взаимодействует со многими международными вузами. У нас существует практика обмена студентами. К нам приезжают студенты из европейских вузов, а мы едем к ним. Такие визиты проходят постоянно, и я лично тоже участвовала в одном из них. — поделилась студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Виктория Язаджи.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» созданы все условия для получения качественного образование европейского уровня. Кроме того, для студентов предусмотрена возможность развития своих творческих и спортивных талантов. Вуз имеет развитую спортивную инфраструктуру, в которую входит – около 15 стадионов, в том числе единственный в Украине студенческий стадион на 5 тысяч мест, отвечающий требованиям для проведения чемпионатов Украины, Европы и мира. В прошлом году областным отделением комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Одесская Юракадемия была признана самым спортивным вузом страны. Университет также имеет свой Центр культуры, где проходит множество конкурсов и фестивалей.

Также предусмотрено создание комфортных условий для иногородних студентов. В непосредственной близости от учебных корпусов расположены девять студенческих общежитий. А благодаря реализации инновационной программы по использованию энергоэффективных технологий «Зеленый университет» общежития обеспечены теплом и горячей водой круглый год.