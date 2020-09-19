Аэропорт "Одесса" приветствует нового директора

1 6 сентября 2020 ООО "Международный аэропорт" Одесса "возглавил Владимир Витальевич Семенченко. Данное решение было принято во время общего собрания участников общества в связи с завершением контракта Павла Прусака , который занимал эту должность с 2017 года.

Заступая на должность, Владимир Витальевич отметил следующее: «Аэропорт - это звучит гордо! Вся моя профессиональная деятельность была связана аэропортом, но не внутри аэропорта, поэтому я искренне рад присоединиться и возглавить коллектив профессионалов и неравнодушных людей, вместе с которыми я надеюсь сделать аэропорт "Одесса" высокотехнологичным и лучшим сначала в Украине, а затем в Восточной Европе .

«Аэропорт" Одесса "- уютно, как дома у мамы» - это те эмоции, которые я хочу, чтобы чувствовал каждый наш путешественник или гость »



Владимир Витальевич Семенченко окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». В 2004 году - Международный институт менеджмента (МИМ Киев) и получил квалификацию «Специалист по управлению внешнеэкономической деятельностью»

Трудовой путь Владимира Витальевича: