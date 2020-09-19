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Вчера, 15:00

Аэропорт "Одесса" приветствует нового директора

Категория: Новости

 

1 6 сентября 2020 ООО "Международный аэропорт" Одесса "возглавил Владимир Витальевич Семенченко. Данное решение было принято во время общего собрания участников общества в связи с завершением контракта Павла Прусака , который занимал эту должность с 2017 года.

Заступая на должность, Владимир Витальевич отметил следующее: «Аэропорт - это звучит гордо! Вся моя профессиональная деятельность была связана аэропортом, но не внутри аэропорта, поэтому я искренне рад присоединиться и возглавить коллектив профессионалов и неравнодушных людей, вместе с которыми я надеюсь сделать аэропорт "Одесса" высокотехнологичным и лучшим сначала в Украине, а затем в Восточной Европе .

«Аэропорт" Одесса "- уютно, как дома у мамы» - это те эмоции, которые я хочу, чтобы чувствовал каждый наш путешественник или гость »

Владимир Витальевич Семенченко окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». В 2004 году - Международный институт менеджмента (МИМ Киев) и получил квалификацию «Специалист по управлению внешнеэкономической деятельностью»

Трудовой путь Владимира Витальевича:

  • 1993 год - инженер грузовых перевозок, "Авиакомпания" МАУ ".
  • 2004 год - руководитель по грузовым перевозкам «Международные Авиалинии Украины».
  • 2006 год - генеральный директор ООО «Swissport Украина».
  • 2013 год - вице-президент по наземному обслуживанию Swissport в странах СНГ «Swissport International».
  • 2016 - вице-президент по наземному обслуживанию, «Авиакомпания« МАУ».



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