Анонс газеты Слово № 22 (1299) ВИДЕО

Если начинать с самого интересного и яркого, что произошло на этой неделе, то, пожалуй, начнем с еврейского анекдота:

Как дела у Мойши?

Он умер

Умер – шмумер, лишь бы был жив-здоров.

И вы, дорогие читатели и зрители, наверняка поняли, о чем я. Ужасное, жестокое, леденящее душу убийство оппозиционного российского журналиста – которого не было – безусловно всколыхнуло прогрессивную украинскую общественность. Вот и у нас в газете Антон Кравчик написал серьезный материал о том, кто мог бы стоять за этим преступлением и кому это было выгодно… Как вдруг – трагедия превратилась в фарс, в спектакль, в очередное дело Скрипалей, которое, как видно, теперь должно быть у каждой считающей себя демократической страны. И вопросы, поставленные в статье нашим автором, теперь можно задать по-другому: кому выгодно было все это представление, заставившее изрядно попереживать сердобольных украинцев? Ну, у той части населения, у которой ненависть к России победила здравый смысл, понятно, что вопросов нет. Им все ясно. А те, кто еще могут рассуждать и анализировать, что думают?

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Я думаю мы этого никогда не узнаем. Наверняка именно такая драматургия событий с Бабченко, это результат под ковёрной борьбы спецслужб и договорнячков политиков на самом высоком уровне. Но уши сущности торчащие над феерией абсурда однозначно показывают нам что фейк в руках государственной пропагандистской машины перестает быть разовым продуктом, а становится инструментом стратегического управления по созданию параллельной реальности. Помните детское кино королевство кривых зеркал, оно об этом. Кривыми зеркалами сегодня выступают максимально усиливающие фейк СМИ. За то народному и политическому творчеству это фейковое убийство дало мощнейший стимул для маленьких шедевров Юлия Володимировна отожгла первой: то что Бабченко жив это результат борьбы и тыску на уряд который возглавила батькивщина, Зубченко сообщает что из Эстонии до сих пор приходят соболезнования.

«Что укротит эпидемию страха?» - так называется выходящая в номере колонка редактора.

Мир становится все более безрадостным, так как он поражен коллективной эпидемией страха, пишет автор. Так чего же боятся современные люди? И можно ли действительно их от этих страхов избавить?

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Страх сопровождает наш несовершенный мир полный опасности, психологи разделяют страх на конструктивный и деструктивный порождающий невротические реакции. Жесткая конкуренция, безумно ускоряющийся темп жизни все это факторы, способствующие эмоциональному выгоранию. Предлагается затормозить научно технический прогресс и дать людям больше отдыхать.

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Никита Додон подготовил материал ко Дню защиты детей, в котором поднял отнюдь не праздничные, весьма серьезные вопросы. Автор пишет: Похвальному делу «защиты детей» давно не хватает широкой дискуссии о том, как лучше обеспечивать эти права и от кого или чего актуально защищать детей в наших условиях. Ведь в этой сфере ныне нарастают регресс, фальшь и даже попрание конституционных норм…

Так от кого же действительно сегодня надо защищать детей?

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Вопрос воспитания детей довольно сложный всестороннее потакание их капризам приведет к тому, что мы получим поколение не готовое к сложностям взрослой жизни. Злые языки рассказывают что в закрытых пансионах для элиты до сих пор сохраняются телесные наказания XIX века, в то же время для детей простых людей пропагандируется полная свобода от обучения превращение его в развлекаловку. Что смогут изучить таким способом дети непонятно. Обучение всегда было насилием, весь вопрос от чего мы защищаем наших детей, может от физики с математикой, а может от фекальной темы, столь пропагандируемой в современной Европе.

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«Умерла ли Мировая демократия?» Интересный вопрос, не правда ли? Так называется статья Антона Кравчика, выходящая в номере.

«Британский таблоид «Financial Times» опубликовал материал, где объявил о смерти мировой демократии, подчеркивая, что сегодня настало время сильных личностей, таких как Путин, Си Дзиньпин, Эрдоган, Трамп. Существует ли противоречие между сильным лидером и демократической системой? Как изменилась либеральная демократия за последние 100 лет и существует ли она? Способна ли она реагировать на современные вызовы? Все эти вопросы задает автор в материале. И как на них отвечает?

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Основная цель демократии – обеспечение справедливости для народных масс. Другой задачи у нее нет. Я не очень понимаю каким образом сильная личность может повредить народному волеизъявлению на местах. Демократия скорее может наиболее проявляться в сфере полномочий местного самоуправления, здесь как говориться сильной личности и карты в руки. Личность эта может выступить гарантом прозрачности демократических процедур на местах и ограничения всевластия местных баронов над территориальными громадами