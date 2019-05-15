АНОНС Слова № 18 1347 ВИДЕО

Что ж, дорогие читатели и зрители, майские праздники окончились. Скоро уже и сам май окончится… А даты инаугурации новоизбранного президента у нас так нет. Зато есть мовный закон, который прямо нарушает права человека, права национальных меньшинств Украины и противоречит европейским нормам и стандартам. Ну, собственно, все, как всегда, это наша такая украинская стабильность.

Сегодня, в анонсе 19 номера газеты Слово, мы, как обычно, расскажем вам о том, что наиболее интересного произошло в городе, стране и в мире на этой неделе и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Новый дом» будет строить Франциск?»

Папа Римский Франциск в открытом письме, опубликованном 11 мая, пригласил молодых экономистов и предпринимателей всего мира, независимо от национальности и религиозных воззрений, на встречу под названием «Экономика Франциска», которая состоится в марте следующего года. Что происходит - папа решил заняться экономикой?

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Папа призывает строить «иную экономику – ту, которая позволяет жить, а не убивает, включает, а не отвергает, очеловечивает, а не обесчеловечивает, заботится о творении, а не разоряет его! Что стоит за этим посланием понтифика? Как минимум два принципа, он выступает в качестве лидера мнений, перехватывая идеологическую инициативу, а, следовательно, и власть.

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Подробнее – не только об экономике, о новом мире, который собирается строить папа – читайте в колонке редактора.

Антон Кравчик. « Покрасим ли булаву в ЗЕленый?»

«Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации», – заявил Андрей Парубий. Это его обещание недавно процитировал новоизбранный президент Владимир Зеленский и добавил, что это «ложь мелких жуликов». «Верховная Рада Украины – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз. – констатировал Зеленский. И, выходит, был прав. 14 мая уже прошло, а дата инаугурации так не объявлена. Что же происходит и почему?

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Напомним, что после объявления официальных результатов ЦИК о победе Владимира Зеленского на выборах, стало известно, что крайний срок для инаугурации нового президента - до 3 июня..

По закону, инаугурацию должны провести в течение месяца после объявления официальных итогов выборов, т.е. официально возглавить страну Зеленский должен до первых чисел июня. Дату инаугурации назначает парламент. Правда, мнение избранного президента обязательно учитывается. Эксперты уверены: дата 19 мая, ранее выбранная Зеленским, не случайна. Дело в том, что парламент можно распустить не позднее, чем за полгода до истечения срока полномочий депутатов. Сделать это Зеленский сможет, только если инаугурация пройдет до 27 мая. «Чтобы все успеть, он выбрал воскресенье, 19 мая», - так считаю эксперты. Ну а как будет в реальности – читайте в материале Антона Кравчика.

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Никита Додон. «Саботаж «инаугурации»

Скандально заканчивается президентство П. Порошенко: отвергнутая избирателями, но пока еще правящая его группировка дерзнула публично обманывать сограждан, отсрочивая момент передачи власти новоизбранному главе государства. Мотив их саботажа — не один, но одинаков результат. Так считает Никита Додон. Что ж, о мотивах мы уже в принципе говорили, а вот каков же по мнению автора будет результат – это интересно.

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Какой точно будет результат? Подобным шулерством в трактовке «законов» и потугами «узурпировать» полномочия нынешние депутаты окончательно дискредитируют институты украинской власти, чем помогут всему миру укрепиться во мнении, что нынешняя «Украина» — «несостоявшееся государство». О других последствиях манипуляций с инаугурацияей читайте в статье Никиты Додона.

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Антон Кравчик. «Эффект Плацебо: натураптека, которая всегда с тобой»

Французский философ Бернар-Анри Леви, который помог в организации встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, рассказал, что смог пообщаться с 6 украинским президентом. Он дал интервью изданию The Wall Street Journal и рассказал, что Зеленский боится публично отвечать, чтобы не потерять поддержку. Леви утверждает, что наш новый президент — просто «пустышка» без собственного мнения. «У этого парня нет взгляда. У него есть глаза, но нет взглядов». Леви был озадачен и не понимает, как украинцы могут доверить свое будущее такому человеку.

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Однако нам следует возразить знаменитому философу: «Да, может быть и пустышка, но так ли уж бесполезны «пустышки»? Ведь существует эффект Плацебо, где пустышка, которую дают тяжело больному пациенту под видом лекарства, творит чудеса исцеления. Всю жизнь нам рассказывали сказки про объективную реальность, данную нам в ощущениях. Но нейробиология ХХІ в. рисует нам совсем другую картину мира: одни и те же участки мозга включаются, когда мы видим нечто физически, и представляем это же, но только в воображении. Одними только мыслями мы можем творить реальность и, более того, делаем это каждый миг нашей жизни. Именно об этом свидетельствует эффект Плацебо. Может быть он сработает и с Зеленским? Об этом - читайте в материале Антона Кравчика.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все материалы, о которых мы только что рассказали, и еще много интересного вы найдете в 19 номере газеты «Слово»