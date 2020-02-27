АНОНС Слова № 8 (1387) ВИДЕО

Паника, связанная с короновирусом продолжается! И если до недавних пор считалось, что данная болезнь - в основном проблема Китая, да и болеют этим вирусом в основном азиаты, сейчас, в связи с ситуацией в Италии, уже стало понятно, что и Европа абсолютно не защищена, а также бессильна остановить болезнь. Каждый человек, конечно, решает сам - паниковать ему или нет, но есть объективные вещи - из-за коронавируса уже давно страдает экономика. А сейчас и самые любимые и популярные массовые мероприятия либо отменяются либо под вопросом! Так, например, уже свернули Венецианский фестиваль. А сейчас сообщается, что из-за опасности заражения вирусом, могут отменить Евро-2020 и даже олимпиаду. Под вопросом также гонки "Формулы 1" и "Евровидение". В огчень тревожном и непредсказуемом мире мы живем!

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Вирус ничтожества»

Тернопольская облрада назвала эвакуацию украинцев из Китая «геноцидом украинского народа», Ровенская ОГА также наотрез отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев. По тому же пути пошел Обуховский районный совет Киевской области. А в госпитале в Винниках Львовской области, когда узнали, что эвакуированных из Уханя не будет, спели гимн Украины. Большего позорища трудно себе представить!

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Понятно, что за всеми этими событиями стоит бессовестная политика. Четко просматривается роль Петра Порошенко, масла в огонь подливают неожиданные откровения экс-губернатора Синютки, о том, как «простые новосанжарцы» оказались боевиками «Правого сектора». Все это так, но верно также и то, что за шесть лет триумфального марша достоинства по бескрайним просторам Украины, многие наши сограждане утратили не только человеческое достоинство, но и человеческий облик. Деструктивность постмайданного мифа для Украины давно очевидна с точки зрения экономики, а сейчас это проявилось и с политической точки зрения. Но власть продолжает упорно наступать на грабли, разбросанные Петром Порошенко.

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О том, почему так происходит и что же на самом деле случилось и с достоинством, и с человеческим обликом украинцев – читайте в колонке редактора.

Никита Додон. «В сознание наследников Победы «вшивают» абсурд»



К изменению самосознания наших сограждан склоняют всё наглей и абсурдней. Так, известный профессионал-антисоветчик Вятрович рискнул рекламировать скандальное предложение (Али Татар-заде и галицких сторонников) о проведении 9 мая этого года в столице Украины «альтернативного парада Победы»: в честь захвата (ненадолго) Киева польскими интервентами в 1920 году.

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О подобном чествовании и захвате города гитлеровцами в 1941 году – этот борец с «национальной памятью» пока помалкивает. А на фоне агрессивного искоренения традиций советской эры (породившей УССР, преобразованную с 1991 года в республику «Украина») соотечественникам может показаться «невинной шалостью» прославление несостоявшегося «короля Украины» Габсбурга, рядившегося (пока ему было нужно) – в «Степана Вышиваного».

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Подробнее о данном «венценосце», его деяниях и о том кто и зачем его сейчас превозносит разбирался в своем материале Никита Додон.

Дмитрий Волошенков «История забытого памятника».



В прошлых номерах газеты наш постоянный автор Дмитрий Волошенков рассказывал о том, как в ноябре 2016 года, благодаря объединению усилий одесских историков и краеведов, удалось оказать помощь австрийским родственникам фельдмаршал-лейтенанта и военного губернатора Одессы в 1918 году Эдварда фон Бёльца. Спустя 100 лет разыскали его место захоронения на католическом участке 2-го Христианского кладбища и восстановили уничтоженный вандалами памятник.

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Тогда же, по окончании скромной церемонии открытия памятника, австрийским гостям, среди которых были представители австрийской организации «Чёрный Крест» показали ещё один заброшенный мемориал, связанный с историей пребывания в Одессе Австро-венгерских войск, поддерживающих гетмана Скоропадского в 1918 г. Этот памятник также находился в крайне удручающем состоянии.

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О том, как восстанавливали историческую память и еще один памятник погибшим – читайте в материале Дмитрия Волошенкова.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».