АНОНС Слова № 9 (1388) ВИДЕО

В ВОЗ предупреждают: в Украине может увеличиться количество случаев заражения коро6ноавирусом. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг. Интересно, откуда такая уверенность?

Коронавирусная инфекция может распространиться по Украине, но паниковать не стоит: большинство случаев заболевания носит легкий характер. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. "Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости в Украине. Но суть заключается в готовности сферы здравоохранения противодействовать вспышкам этого заболевания", - сообщил Хабихт. И ваот этог удивляет еще больше. Неужели представитель ВОЗ всерьез говорит о готовности украинской системы здравоохранения?

Замминистра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко добавил, что на сегодня зафиксирован один случай коронавируса в Украине. Состояние мужчины удовлетворительное, температура не повышена, никаких признаков развития пневмонии не наблюдается, кашляет уже меньше.

Ляшко добавил, что все изолированные в Новых Санжарах здоровы, никаких признаков недомогания нет. При этом всего в стране зафиксировано шесть подозрений на коронавирусную инфекцию, образцы сейчас исследуются. Эти люди также изолированы.

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Коронавирус животворящий, или экономика паники»

Весь мир героически борется с угрозой пандемии, эпидемии, а как выясняется с отдельными вспышками коронавируса нового типа. Он сегодня стал самой обсуждаемой новостью в мировых СМИ. Лживые истории заполонившие информационное пространство уже исказили данные о количестве погибших и происхождении коронавируса, породив сотни фейковых случаев. К примеру, в США была распространена информация о том, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям якобы вводит военное положение, а Российское телевидение успело сообщить, что это новое биологическое оружие, разработанное правительством США.

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Здравоохранение — это личностная и глубоко эмоционально ранящая тема, это обстоятельство и делает историю с коронавирусом благоприятной для дезинформационных кампаний. Страх пустоты или неизвестности является сильнейшим психологическим стимулом. Так много остается еще неизвестного об этом штамме коронавируса — насколько он заразен, как далеко уже распространился, и даже как надежно его диагностировать? Экономическую же ситуацию в мире, порожденную информационной атакой коронавируса можно в вкратце описать так: на первый взгляд практически все потери приходятся на экономику КНР.

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Так что же происходит на самом деле? Об психологических, экономических и финансовых аспектах коронавируса и вызываемой им паники, читайте в колонке редактора. Дмитрий Волошенков «Тайны острова Ахилла: путешествие к символу Черного моря».

Загадочный остров Змеиный — клочок суши, расположенный примерно в 35 км от материковой части Одесской области на широте дельты Дуная, и легенда, превратившаяся в камень тысячи лет назад.

Много событий произошло за это время. И если античная часть истории острова Змеиного большинству наших сограждан, скорее всего, незнакома, то события, связанные с его уже украинской историей, вызывали достаточно широкий резонанс.

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Например, в июле 2008 года здесь с официальным визитом побывал Президент Украины В.А. Ющенко. Во время этого визита была показательно открыта обновленная пограничная застава с сауной, миникинозалом и кондиционированными помещениями с современным оборудованием контроля за незваными гостями.

Спустя годы это раскрученное тогда в СМИ событие воспринимается как утешительный приз, отвлекающий внимание от провального для Украины процесса по защите своих шельфов, в результате которого три четверти украинского шельфа, включая разведанные в советское время месторождения нефти и газа, отошли румынской стороне.

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Подробнее об истории и сегодняшнем дне острова Змеиный, читрайте в материале Дмитрия Волошенкова.

Валентин Федоров: «В Одесской Юракадемии соблюдаются фундаментальные традиции и внедряются ультрасовременные технологии!»

Недавно в Юридической академии прошел день открытых дверей. Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И потому, как показывает практика, абитуриенты, которые приходят на подобные встречи уже на 99 % впоследствии студенты Юридической академии. Почему же так?

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Потому что в ходе мероприятия они имеют возможность увидеть инфраструктуру, познакомятся с профессорско-преподавательским составом, увимдеть, как структурирована работа учебного кампуса и познакомятся с проектами, в которых им предстоит принимать участие. В Юридической академии подходят к такому знакомству с абитуриентами не формально, а с душой!

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Подробнее о том, чем гордится Юридическая академия, как готовились и что показали студентам в День открытых дверей, читайте в интервью Валентина Федорова.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».