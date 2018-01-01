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  • Просмотров: 471
  • Дата: Вчера, 22:00
Вчера, 22:00

Встреча старого нового года в театре музкомедии

Категория: Фоторепортаж


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Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
Встреча старого нового года в театре музкомедии
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В Одесском академическом театре Музыкальной комедии ярко и очень необычно отметили наступление старого нового года.

Все, кто пришел в этот вечер в театр, а сегодня давали «Ночь перед Рождеством», встречал Дед Мороз (народный артист Украины Николай Завгородний), Снегурочка и символ наступившего года - Добрый пес.

Гостей театра угостили, им устроили конкурсы, по результатам которых бесплатно дарили билеты на ближайшие спектакли. Изюминкой стало выступление хора театра в фойе у главной елки. Исполнялись коляски и щедривки, гостям предлагались изделия народных мастеров, изготовленных в духе праздника.


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Встреча старого нового года в театре музкомедии

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