Встреча старого нового года в театре музкомедии

В Одесском академическом театре Музыкальной комедии ярко и очень необычно отметили наступление старого нового года.

Все, кто пришел в этот вечер в театр, а сегодня давали «Ночь перед Рождеством», встречал Дед Мороз (народный артист Украины Николай Завгородний), Снегурочка и символ наступившего года - Добрый пес.

Гостей театра угостили, им устроили конкурсы, по результатам которых бесплатно дарили билеты на ближайшие спектакли. Изюминкой стало выступление хора театра в фойе у главной елки. Исполнялись коляски и щедривки, гостям предлагались изделия народных мастеров, изготовленных в духе праздника.