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  • Просмотров: 85
  • Дата: Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40

В зоопарк будем заходить с другой стороны

Категория: Фоторепортаж


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В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
В зоопарк будем заходить с другой стороны
next

Сегодня в Преображенском парке проводятся масштабные работы. И некогда запущенный парк очень скоро может стать излюбленным местом отдыха одесситов.

Тут расположат и главный вход в зоопарк, который перенесут с Новощепного ряда в Преображенский парк.

Сам новый вход в зоопарк будет представлять собой каменный портал с тремя арочными проходами и решетчатыми стальными воротами — в таком же стиле, как уже построенные арки парка.

Также здесь построят билетные кассы, помещение охраны, возведут новое ограждение, запланировано строительство детской и спортивной площадки.


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В зоопарк будем заходить с другой стороны

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