В зоопарк будем заходить с другой стороны

Сегодня в Преображенском парке проводятся масштабные работы. И некогда запущенный парк очень скоро может стать излюбленным местом отдыха одесситов.

Тут расположат и главный вход в зоопарк, который перенесут с Новощепного ряда в Преображенский парк.

Сам новый вход в зоопарк будет представлять собой каменный портал с тремя арочными проходами и решетчатыми стальными воротами — в таком же стиле, как уже построенные арки парка.

Также здесь построят билетные кассы, помещение охраны, возведут новое ограждение, запланировано строительство детской и спортивной площадки.