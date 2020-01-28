Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие

Стартовали работы по капитальному ремонту покрытия территории между зданием Одесского национального академического театра оперы и балета и сквером Пале-Рояль.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы ведутся в связи с неудовлетворительным техническим состоянием твердого покрытия на данном участке.

После демонтажа старой плитки будет подготовлено основание из бетона, а после уложена новая гранитная плитка. Площадь мощения по проекту составляет 948 кв. м.

Кроме того, в ходе проведения работ будут отремонтированы дождеприемный и смотровой колодцы.