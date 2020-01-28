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  • Просмотров: 41
  • Дата: Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11

Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие

Категория: Фоторепортаж


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Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие
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Стартовали работы по капитальному ремонту покрытия территории между зданием Одесского национального академического театра оперы и балета и сквером Пале-Рояль.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы ведутся в связи с неудовлетворительным техническим состоянием твердого покрытия на данном участке.

После демонтажа старой плитки будет подготовлено основание из бетона, а после уложена новая гранитная плитка. Площадь мощения по проекту составляет 948 кв. м.

Кроме того, в ходе проведения работ будут отремонтированы дождеприемный и смотровой колодцы.


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Возле Оперного театра меняют плиточное покрытие

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