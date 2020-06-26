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Дата: Сегодня, 07:00
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Сегодня, 07:00
В городском парке им. Савицкого стартуют сразу два масштабных события
Категория:
Фоторепортаж
Автор:
Вячеслав Теняков «Слово»
Выставка цветов и выставка гигантских китайских фонарей.
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