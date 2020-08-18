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Дата: Вчера, 16:33
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Вчера, 16:33
Дом с живым украшением
Категория:
Фоторепортаж
Автор:
Вячеслав Теняков «Слово»
Один из одесских двориков на улице Дегтярной называют «домом с плющом».
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