С сентября текущего года началось благоустройство Алексеевского сквера

В первую очередь уже провели все подземные работы – обустроили водопровод для полива зеленых насаждений и кабельной канализация для освещения сквера. На данный момент устанавливают опоры освещения и укладывают тротуарную плитку.

Согласно проекту, здесь появятся детские и спортивные площадки с травмобезопасным прорезиненным покрытием, новые скамейки и урны, проведут дополнительное озеленение и обустроят туалет.

К сведению, Алексеевский сквер получил свое название в честь построенного здесь в 1888 году храма, названного в честь преподобного Алексия. Перед началом Второй мировой войны храм взорвали, на его месте построили Свято-Алексеевский храм. До наших дней сохранилось историческое ограждение, которое и определяет границы современного Алексеевского сквера. Сегодня уже начали работы по восстановлению ограждения Алексеевского сквера в аутентичном виде.

Кроме того, на территории сквера находится разворотное кольцо трамвая №12. В рамках проведения реконструкции сквера планируют обновить трамвайные рельсы и контактную сеть, а вдоль путей установят ограждение.

Все работы планируют завершить в апреле 2021 года.