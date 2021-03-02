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1-03-2021, 17:36

На этой улице родился Лазарь Вайсбейн

Категория: Фоторепортаж


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Утёсов Леонид Осипович (1895-1982) — советский эстрадный артист — певец, чтец, руководитель оркестра; киноактёр. Народный артист СССР.

Популярность его в народе была чрезвычайно высока. Рассказывают, однажды во время одного своего послевоенного концерта Леонид Утёсов слегка переделал слова песни из популярного кинофильма «Кубанские казаки», спев: «Так будьте здоровы, живите богато — насколько позволит вам ваша зарплата...» После концерта был арестован, но к утру выпущен.

Улица Утёсова находится в Приморском районе и тянется от перекрестья улиц Дегтяная и Успенская до улицы Большая Арнаутская.


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