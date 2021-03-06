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Вчера, 19:49

В Одессе радикалы пытались сорвать марш за права женщин

Категория: Фоторепортаж


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Участники движения «Традиция и порядок» в Одессе попытались сорвать митинг демонстрантов за равные права женщин, который прошел на Приморском бульваре.

В акции принимали участие около десяти молодых людей в возрасте 18-19 лет, которые развернули баннер в поддержку патриархата.

Отмечается, что всех их задержали, а во время стычки с полицией, они оказали сопротивление.

Во время задержания никто не пострадал.

Марш за права женщин в целом прошел в спокойной атмосфере. Активистки заявили, что целью акции было привлечение внимания к низкому уровню участия женщин в политических и общественных процессах. Помимо того, участницы выразили протест против гендерных стереотипов и участившихся во время пандемии случаев домашнего насилия.


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