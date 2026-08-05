Недавний опрос показал, что 49% граждан по всему ЕС поддерживают вступление Украины в этот блок, еще 12% пока не определились.

Украина сделала еще один важный шаг на пути в ЕС, открыв нынешним летом шестой кластер переговорного досье. Недавний опрос от Polling Europe показывает, как жители 27 стран относятся к возможному вступлению Киева.

Особенно высока поддержка в Испании, там 65% респондентов сказали приему Киева да. С начала Россией большой войны Испания обучила свыше 9 000 украинских военнослужащих, а в 2026 году анонсировала пакет военной помощи стране на сумму 1 млрд евро.

Итальянцы также в целом поддерживают вступление Украины: за него выступают 52% опрошенных, хотя многие считают, что Киеву необходимо провести реформы.

Сейчас переговоры о вступлении сосредоточены на разделе, посвящённом внешним отношениям, то есть тому, насколько Украина согласует с ЕС свою политику в области обороны, торговли и международных дел.

В целом 49% опрошенных в странах ЕС поддерживают присоединение Киева к союзу, 39% выступают против его вступления, по крайней мере пока, а 12% затруднились с ответом.

Неожиданные изменения настроений зафиксированы в трёх странах, которые с начала большой войны считались одними из самых последовательных союзников Украины: во Франции, Германии и Польше относительное большинство респондентов выступили против вступления Украины в ЕС, по крайней мере в качестве полноправного члена с правом решающего голоса.

Один из самых высоких уровней противодействия зафиксирован в Польше — 49%.

Повлиял ли конфликт вокруг Ордена Белого орла на настроения поляков?

Стоит отметить, что опрос проводился в начале июля, сразу после крупного дипломатического конфликта между Польшей и Украиной. Тогда президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — Ордена Белого орла.

Этот шаг стал реакцией на решение Киева назвать одно из военных подразделений в честь Украинской повстанческой армии (УПА), партизанской группы времён Второй мировой войны, которая стремилась создать независимое украинское государство. Бойцы УПА сражались и против нацистской армии, и против советской, одновременно они проводили кровавые операции по этнической чистке против тысяч поляков в Волыни и Восточной Галиции в 1943–1945 годах.

Возвращая награду, президент Зеленский лаконично заметил, что Польша так и не отозвала орден у таких фигур, как итальянский диктатор Бенито Муссолини, получивший его в 1923 году, или бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, давний и близкий знакомый президента России Владимира Путина.

Тем не менее несколько недель назад Зеленский, который был удостоен этой награды в апреле 2023 года, попытался залечить исторические раны в отношениях с Варшавой сразу по нескольким направлениям, в том числе выдав разрешения на эксгумации и предоставив доступ к архивам, связанным с теми, как он выразился, «трагическими событиями». Этот шаг был благосклонно воспринят в Польше, вызвав «удовлетворение и надежду».

Мы готовы к серьёзному и дружественному диалогу по вопросам, которые нас объединяют, и тем, что нас сегодня разделяют.

— написал премьер-министр Польши Дональд Туск в публикации на платформе X.