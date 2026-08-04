Средняя начисленная заработная плата сотрудников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тысячи гривен, что почти на 7 тыс. грн больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В ведомстве пояснили, что сезонный рост зарплат в июне, в частности, связан с периодом отпусков и выплатой работникам денежного пособия на оздоровление.

Всего в июне в государственных органах работали 165,6 тысячи человек. Из них 108,6 тысячи приходилось на государственные органы центрального уровня, включая территориальные органы, 23 тысячи — на местные государственные и военные администрации, еще 34 тысячи — на органы судебной власти.

Из "дашборда" Минфина видно, что в июне самая высокая средняя зарплата среди центральных органов власти была в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 107,2 тыс. грн. На втором месте — Антимонопольный комитет (98,4 тыс. грн), на третьем — Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (97,9 тыс. грн).

Отдельно Минфин приводит данные о вознаграждениях судей. В июне среднее начисленное вознаграждение судей в высших судебных органах — Верховном и Конституционном судах, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Высшем антикоррупционном суде — составляло от 197,8 тысячи до 446,7 тысячи гривен в зависимости от органа.

В то же время средняя начисленная зарплата сотрудников аппаратов органов судебной власти центрального уровня составила 71,46 тысячи гривен.

Напомним:

В марте средний уровень оплаты труда в аппаратах центральных органов власти составлял 53,3 тыс. грн, для областных и территориальных управлений центральных органов — 31,5 тыс. грн и 15,5 тыс. грн соответственно.