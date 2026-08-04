НБУ зобовʼязав друкувати більше персональних даних на квитанціях. «Укрпошта» проти і просить змінити правила

«Укрпошта» заявила, що не підтримує нові вимоги Національного банку щодо друку на паперових квитанціях повних персональних даних платників, зокрема РНОКПП і повного номера банківської картки. Компанія вже звернулася до НБУ, уряду, Офісу президента та омбудсмена із закликом переглянути правила, наголошуючи, що вони не відповідають міжнародній практиці захисту персональних даних.

Деталі

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначив, що вимога друкувати на паперових чеках повні персональні дані не є вимогою міжнародних партнерів чи Міжнародного валютного фонду (МВФ) та суперечить міжнародним стандартам.

Він уточнив, що у США закон FACTA і правила платіжних систем дозволяють зазначати лише пʼять останніх цифр банківської картки, а в ЄС податкові номери підлягають особливому захисту за GDPR та принципом мінімізації даних. Він також навів приклади Франції та Швеції, де паперові чеки друкують лише на вимогу клієнта.

У релізі поштовий оператор додав, що вимоги НБУ поширюються на банки, поштових операторів та інших надавачів платіжних послуг, а для «Укрпошти», відповідно до розробленого на вимогу НБУ плану, зміни щодо зазначення РНОКПП застосовуються з 1 серпня.

Зазначається, що у разі відсутності верифікованих даних клієнта попросять повідомити їх, якщо інформація наявна – підтвердити.

«Укрпошта» пропонує на паперових квитанціях залишати лише мінімально необхідну або закодовану інформацію.

«Це дозволить виконати вимоги щодо моніторингу операцій й водночас краще захистити персональні дані клієнтів», – додали у компанії.

«Укрпошта» нагадала, що через неї проходить понад 18% усіх комунальних платежів країни.

Контекст

Конфлікт між «Укрпоштою» та НБУ триває з минулого року. Спершу сторони публічно сперечалися через проєкт створення банку фінансової інклюзії на базі «Укрпошти». Ігор Смілянський неодноразово заявляв, що регулятор блокує запуск поштового банку, тоді як НБУ це заперечував і наполягав, що компанія має виконати всі регуляторні вимоги для отримання ліцензії.

А 23 червня регулятор зобовʼязав Кабмін протягом пʼяти робочих днів відсторонити Смілянського від посади. Причина – очільник «Укрпошти» «не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг», за висновком НБУ. Саме платіжні послуги роблять поштового оператора «піднаглядним» Нацбанку. Також регулятор оштрафував «Укрпошту» на 2,5 млн грн за порушення на платіжному ринку.

Смілянський різко відреагував на рішення НБУ, порівнявши удар регулятора з ударами ворога по інфраструктурі «Укрпошти».