В самом центре Одессы, по адресу ул. Морская, 8А, уже несколько лет продолжается конфликт между жильцами многоквартирного дома и лицами, связанными с реализацией строительного проекта.

По мнению жителей, речь идет не просто о хозяйственном споре, а о вопросах безопасности сотен людей.

Недавно Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета провело комиссионное обследование объекта.

Результаты обследования вызывают серьезные вопросы.