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Учора, 20:00

Як у центрі Одеси з'явилися два додаткові поверхи: історія, яка потребує відповідей

Категория: Новини / Видео

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В самом центре Одессы, по адресу ул. Морская, 8А, уже несколько лет продолжается конфликт между жильцами многоквартирного дома и лицами, связанными с реализацией строительного проекта.

По мнению жителей, речь идет не просто о хозяйственном споре, а о вопросах безопасности сотен людей.

Недавно Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета провело комиссионное обследование объекта.

Результаты обследования вызывают серьезные вопросы.




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