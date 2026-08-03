Представники Одещини готуються до Чемпіонату світу з французького боксу Сават

В Олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа» стартували навчально-тренувальні збори Національної збірної України з французького боксу Сават. Підготовка проходить у рамках майбутнього Чемпіонату світу та об’єднала найсильніших спортсменів країни.

Збори проводяться під керівництвом президента Всеукраїнської федерації французького боксу Сават Геннадія Воловікова. До складу національної команди увійшли представники Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, Одеської обласної федерації К-1, а також вихованці боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія Боксу».

Участь спортсменів із Одещини у підготовці до головного міжнародного старту року є свідченням високого рівня їхньої спортивної майстерності та результативної роботи тренерських колективів. Попереду на збірну чекає напружений етап підготовки, покликаний забезпечити успішний виступ на світовій першості.

Бажаємо українським спортсменам продуктивних тренувальних зборів, міцного здоров’я, незламного бойового духу та яскравих перемог на Чемпіонаті світу. Віримо, що вони гідно представлять Україну на міжнародній арені та поповнять скарбничку національного спорту новими досягненнями.