В Одессе во дворе одного из районов города прозвучали выстрелы.

Мужчина якобы открыл огонь по военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки на улице Космонавтов, сообщает "Думская", публикуя видео, снятое очевидцами.

По информации местных пабликов, четверо военнослужащих получили ранения, а квартиру, в которой закрылся стрелок, сейчас готовятся штурмовать.

"Суспільне. Одеса" со ссылкой на источники в полиции подтвердило стрельбу. По данным журналистов, вечером 2 августа неизвестный открыл огонь по работникам районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мероприятий по оповещению населения. Ранения получили четверо работников РТЦК и СП. Стрелка разыскивают.

Вскоре официальное заявление сделали и правоохранители. Полицейские уточнили, что стрельба произошла около 19:30. Пострадавшим военнослужащим предоставляется вся необходимая помощь. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению местонахождение и задержанию стрелка.

Правовая квалификация события будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.

Telegram-канал "Х**вая Одесса" пишет, что стрельба произошла во дворе дома на улице Космонавтов, 27/2, а под прицелом оказались военнослужащие Овидиопольского РТЦК.

Мужик выбежал из дома и открыл огонь из пистолета. В результате ранения получили четыре сотрудника ТЦК. 25-летний сотрудник ТЦК получил огнестрельное ранение в спину в области легких и был госпитализирован в городскую больницу. Еще трое сотрудников самостоятельно обратились за медицинской помощью с огнестрельными ранениями. Их состояние предварительно оценивается как средней тяжести. По предварительной информации, квартиру стрелявшего сейчас пытаются штурмовать.

— говорится в публикации.

Несколько часов спустя в местных пабликах появилась информация о задержании стрелка.

По информации правоохранителей, задержан 32-летний мужчина, которого подозревают в том, что он стрелял в сторону сотрудников РТЦК и СП предварительно из пистолета под патрон Флобер.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.114-1 Уголовного кодекса Украины, квалифицирующий препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям. Оружие будет направлено на экспертное исследование. Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

— говорится в заявлении.

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили случившееся и напомнили, что вооруженное нападение на военнослужащих Вооруженных Сил Украины является особенно тяжким общественно опасным деянием.



