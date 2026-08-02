У галереї #ARTODESSA відкрилася виставка молодої художниці Ольги Зубець

Галерея #ARTODESSA Літнього театру Міського саду представляє першу персональну виставку живопису Ольги Зубець - «Серед стін».

1 серпня в Одесі відбулося відкриття персональної виставки молодої художниці Ольги Зубець — випускниці Одеського художнього фахового коледжу імені М. Б. Грекова 2026 року, учениці відомого одеського митця Ігоря Варєшкіна.

З вітальним словом до гостей звернулася директорка галереї Катерина Піменова. Вона привітала авторку з першою масштабною експозицією, відзначивши її творчу сміливість, індивідуальне художнє мислення та прагнення до глибокого осмислення сучасності через мистецтво. За словами Катерини Піменової, галерея завжди відкрита для молодих талантів, а подібні виставкові проєкти відкривають нові імена й демонструють високий рівень підготовки молодого покоління одеських художників.

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До експозиції увійшла серія великоформатних полотен, створених Ольгою Зубець напередодні завершення навчання, зокрема й дипломна робота. Героями картин стали молоді люди, які перебувають у просторах покинутих будівель, старих дворів і зруйнованих споруд. Саме ці незвичні локації формують особливий емоційний та смисловий простір, у якому глядачеві пропонується не лише спостерігати, а й розмірковувати.

Творчість художниці тяжіє до фігуративного сюрреалізму, поєднуючи реалістично прописані інтер'єри з площинним лінійним малюнком, написами та графіті. Таке художнє рішення створює багатошаровий візуальний образ, у якому особисті спогади, враження й нотатки авторки перетворюються на художні символи.

Як зазначає сама Ольга Зубець, її цікавить не зовнішня краса місця, а його історія, пам'ять і прихований зміст. Покинуті будівлі вона сприймає як особливі території, де зберігаються сліди людських доль і пережитих подій. Саме тому руйнування в її роботах набуває власної естетики, відкриваючи глядачеві інший вимір — світ, що існує за фасадами будинків і зачиненими дверима.





Виставка стала яскравим дебютом молодої мисткині та підтвердила, що сучасна одеська художня школа продовжує відкривати нові імена, здатні сміливо експериментувати з формою, змістом і художньою мовою, пропонуючи глядачеві новий погляд на знайомий світ.



