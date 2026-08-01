Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения относительно предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

В интервью Financial Times американский президент сказал, что Вашингтон рассматривает этот вопрос, но пока не уверен в своем решении. По его словам, Patriot является чрезвычайно мощным оружием, поэтому США должны осторожно определять, кому разрешать его производство.

Это заявление прозвучало через два дня после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. После переговоров украинский лидер сообщал, что стороны обсудили лицензии на производство перехватчиков Patriot и другие оборонные проекты.

По данным Financial Times, Зеленский после встречи заявил, что Трамп согласился предоставить Украине необходимые лицензии. Украинский президент также рассчитывает на совместное производство ракет с американскими компаниями.

В начале июля во время саммита НАТО в Анкаре Трамп публично говорил, что США разрешат Украине производить ракеты Patriot. Позже Зеленский обсуждал возможное совместное производство с представителями компании Raytheon.

Ракеты для Patriot имеют критическое значение для защиты украинских городов от российских баллистических ударов. В производстве перехватчиков и компонентов системы участвуют американские компании RTX, в состав которой входит Raytheon, и Lockheed Martin.

Трамп подчеркнул, что сейчас его главной целью является завершение российской войны против Украины. Он также сообщил, что его представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни должны посетить Украину.