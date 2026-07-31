Лидером рейтинга стал Петр Порошенко, на которого приходится более 66% совокупного дохода всех действующих народных депутатов. Самые большие денежные активы среди парламентариев также указаны в его декларации.

Аналитики YouControl изучили декларации народных депутатов Верховной Рады за 2024–2025 годы и определили парламентариев с самыми высокими доходами и денежными активами. При подсчетах учитывались сведения как самих депутатов, так и членов их семей.

Наиболее состоятельным народным депутатом по итогам 2025 года стал Петр Порошенко. Совокупный доход членов фракции «Европейская солидарность» составил 4,1 млрд грн, из которых около 98% приходится на декларацию Порошенко и членов его семьи.

Крупнейшей составляющей его доходов стали дивиденды от швейцарской компании Sequent Schweiz AG в размере 824,4 млн грн. Марина Порошенко также задекларировала полученный от мужа подарок в неденежной форме стоимостью 988,7 млн грн.

Кроме того, Порошенко указал 5,38 млрд грн денежных активов — это самый высокий показатель среди всех действующих народных депутатов. Второй и третий результаты по доходам во фракции получили Алексей Гончаренко с 10,8 млн грн и Андрей Лопушанский с 7,6 млн грн.

Среди представителей «Слуги народа» лидером стал Андрей Герус с совокупным доходом 95,5 млн грн. Около 79% этой суммы пришлось на погашение облигаций внутреннего государственного займа. Далее следуют Руслан Горбенко с 31,1 млн грн и Жан Беленюк с 29,69 млн грн.

В депутатской группе «За будущее» наибольший доход задекларировал Степан Ивахив — 72,3 млн грн. При этом показатель оказался в восемь раз меньше, чем годом ранее. Александр Герега указал 55,6 млн грн, а Иван Чайковский — 43,4 млн грн.

Лидером группы «Доверие» стал Борис Приходько с доходом 172,6 млн грн. Основную часть суммы сформировали инвестиционная прибыль, продажа ценных бумаг и корпоративных прав, а также погашение ОВГЗ почти на 82 млн грн.

Среди внефракционных депутатов самый высокий доход задекларировала Елена Кондратюк — 68,7 млн грн. За ней расположились Дмитрий Разумков с 9,1 млн грн и Виктор Балога с 8,7 млн грн. Значительная часть доходов этих парламентариев была получена членами их семей.

Во фракции «Батькивщина» первое место занял Константин Бондарев с 38 млн грн. При этом наибольшие денежные активы во фракции задекларировала Юлия Тимошенко — 210,8 млн грн.

Среди членов группы «Восстановление Украины» лидером остался Вадим Столар с доходом 44,3 млн грн. Он также указал 1,1 млрд грн денежных активов — более половины общего объема средств, задекларированных участниками группы.

В YouControl уточнили, что исследование основано на разделах деклараций о доходах, подарках и денежных активах. Средства в иностранной валюте пересчитывались в гривны по среднегодовому курсу НБУ. По состоянию на 8 июня 2026 года в Верховной Раде насчитывалось 390 депутатов, при этом у 11 парламентариев не было опубликованных деклараций за 2024–2025 годы.

Указанные в декларациях доходы и денежные активы не являются оценкой полной стоимости состояния депутата: они не включают стоимость всей недвижимости, транспорта, корпоративных прав и другого имущества.