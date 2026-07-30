Энтони Фаучи, который был одним из главных публичных лиц борьбы с пандемией в США, отказался отвечать на вопросы сенаторов о происхождении COVID-19 и финансировании исследований коронавирусов в Китае. На слушаниях 29 июля он сослался на Пятую поправку к Конституции США.





Почему Фаучи отказался отвечать

Бывшего директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний вызвали повесткой в комитет Сената по внутренней безопасности и государственным делам. Комитет возглавляет республиканец Рэнд Пол, который в течение нескольких лет обвиняет Фаучи в том, что тот вводил Конгресс и американское общество в заблуждение относительно исследований коронавирусов и возможного лабораторного происхождения пандемии.

Перед началом вопросов Фаучи заявил, что считает слушания попыткой добиться от него показаний, которые впоследствии можно будет использовать для уголовного преследования. По его словам, Пол неоднократно требовал привлечь его к ответственности и посадить в тюрьму.

По совету адвокатов Фаучи воспользовался правом не свидетельствовать против себя, гарантированным Пятой поправкой. Он неоднократно отказывался отвечать на вопросы председателя комитета.

Пол в ответ заявил, что такой отказ может иметь последствия. Однако использование Пятой поправки само по себе не является признанием вины. Конституция США позволяет человеку не отвечать на вопросы, если ответы могут создать для него риск уголовного преследования.





О чем спорят Фаучи и республиканцы

Главный спор связан с американским финансированием исследований коронавирусов. Национальные институты здравоохранения США выделяли гранты некоммерческой организации EcoHealth Alliance, которая сотрудничала с Уханьским институтом вирусологии и изучала коронавирусы летучих мышей.

Рэнд Пол и другие республиканцы утверждают, что часть этих работ могла относиться к экспериментам по усилению функций вирусов, а Фаучи якобы скрывал их характер и вводил Конгресс в заблуждение.

Фаучи неоднократно отвергал эти обвинения. По его версии, исследования, профинансированные американской стороной, не могли привести к появлению SARS-CoV-2. Он не исключал лабораторную аварию полностью, однако считал естественную передачу вируса от животного человеку более вероятным объяснением начала пандемии.





Сенатор опубликовал записи Фаучи

Накануне слушаний Пол обнародовал более тысячи страниц записей, которые Фаучи вел во время пандемии. Сенатор утверждает, что документы показывают расхождения между сомнениями, обсуждавшимися учеными в частном порядке в начале 2020 года, и их последующими публичными заявлениями.

Фаучи и его представители называют расследование политически мотивированным. В его защиту также выступила группа ученых и специалистов в области общественного здравоохранения, которые обвинили организаторов слушаний в преследовании исследователей и подрыве доверия к науке.





Почему помилование Байдена не решило проблему

В январе 2025 года президент Джо Байден предоставил Фаучи полное и безусловное помилование по возможным федеральным правонарушениям, связанным с его государственной службой с 1 января 2014 года по 19 января 2025 года.

Помилование защищает Фаучи от преследования за возможные действия того периода, связанные с его работой в государственных органах. Однако оно не распространяется на возможные правонарушения, совершенные после его предоставления, включая заведомо ложные показания на новых слушаниях. Именно этим Фаучи объяснил осторожность при ответах на вопросы сенаторов.

Происхождение COVID-19 по-прежнему окончательно не установлено. Среди рассматриваемых версий остаются естественная передача вируса человеку и лабораторная авария. При этом на слушаниях не были представлены новые доказательства того, что Фаучи участвовал в создании коронавируса или знал установленную причину начала пандемии и намеренно скрывал ее.